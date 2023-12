Banco do Nordeste libera R$ 5 milhões em crédito para negócios rurais de Pernambuco

A- A+

O presidente o Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara, assinou, nesta sexta-feira (1º), contratos de agronegócio e agricultura familiar para liberação de crédito, que juntos somam quase R$ 5 milhões.

As operações foram registradas durante visita do executivo na 30ª edição do Agrinordeste — que está acontecendo no Centro de Conveções, em Olinda — e somam-se aos R$ 1,1 bilhão já aplicados pelo BNB, este ano, em negócios rurais pernambucanos.

“O BNB responde por cerca de 66% de todo o volume de crédito para agronegócio e agricultura familiar aplicados em Pernambuco. Nosso crédito orientado tem um impacto importante na produção de alimentos, na renda familiar e no negócio rural. Em um estado como Pernambuco, que sabe aproveitar seu potencial no campo, o Banco do Nordeste se coloca como principal parceiro porque tem experiência e entende de crédito rural”, afirmou Paulo Câmara.

As operações realizadas nesta sexta-feira beneficiaram projetos de agricultura familiar de 44 famílias rurais atendidas pelo BNB com recursos do Pronaf Mais e do Pronaf Crescer. Os valores serão liberados para bovinocultura, custeio de produção e Cartão BNB Agro.

"A gente está fazendo um mutirão até o final do ano para tentar atingir mais de R$ 1 bilhão de recursos aplicado aqui em Pernambuco, na área rural. E iremos fazer isso com a celeridade necessária. Até o final do dia, essas pessoas já vão ter o crédito em conta." assegurou Paulo Câmara.

Além das assinaturas dos contratos, também houve apresentações sobre as linhas de crédito e oportunidades de negócios com gestores do Banco.

