Bolsonaristas começam a retirar pertences de acampamento em frente ao Comando Militar, no Recife

A- A+

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro foram vistos, na tarde desta segunda-feira (9), retirando pertences do acampamento feito diante do Comando Militar do Nordeste (CMNE), no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife.



A equipe da Folha de Pernambuco passou pelo local e viu alguns bolsonaristas deixando o local depois de conversar com agentes do Exército na entrada do quartel. Também havia um caminhão onde eram guardados os toldos utilizados para abrigar os extremistas. Apesar disso, ainda há barracas armadas na área. A movimentação se dá de forma espontânea, sem a intervenção das Forças Armadas ou das polícias Militar e Federal.

A saída de alguns dos acampados acontece horas após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ter ordenado a desmobilização dos atos antidemocráticos em todo o País. A decisão de Moraes, nesse domingo (8), deu prazo de 24 horas para o término desses atos.

Em outros estados, agentes de segurança desmobilizaram acampamentos diante de quartéis. Em Pernambuco, O Ministério Público Federal havia requisitado, ainda na noite desse domingo, que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal colocassem "em ação, nas próximas horas, força de trabalho suficiente para inibir e desmobilizar atos antidemocráticos em Pernambuco".

Além do acampamento diante do CMNE, há outro foco de ato antidemocrático em Pernambuco, diante do 71º Batalhão de Infantaria Motorizado, em Garanhuns, no Agreste do Estado.

Veja também

São Paulo MP pede multa à chapa de Tarcísio por uso indevido de servidor da PF