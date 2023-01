A- A+

Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB, elogia escolhas do secretariado de Raquel para o governo

Presente na sede da Assembleia Legislativa de Pernambuco, neste domingo (1º), para a posse da governadora Raquel Lyra (PSDB), Bruno Araújo, presidente nacional do PSDB e ex-deputado federal, avaliou as escolhas da governadora eleita para a composição de seu secretariado.



"Pernambuco faz uma aposta do que Raquel vem exercendo. Um governo de pessoas preparadas para entregar o que a população precisa. E a composição política vai sendo feita ao longo de toda a construção do governo", ponderou Araújo.

Bruno Araújo vê coerência nas escolhas de Raquel com o seu discurso durante as eleições. "A governadora anunciou o primeiro escalão que dá a ela o testemunho da população de que o que ela disse na campanha se conecta com a realidade. E agora há uma larga construção política que dará apoio a esse governo e seguramente terá o seu papel. Agora, ficou ou claro que é possível compatibilizar qualidade de gestão com a ocupação política", afirmou.



"Estou muito confiante que Raquel dará os primeiros passos e que Pernambuco estará pronto para um novo ciclo. Isso vai forçar os próximos governantes a terem um grande compromisso com quadros que possam de fato fazer entregas, esse é o principal resultado e em conexão com o que a população precisa", avaliou Bruno.



*Com informações de Carol Britto

