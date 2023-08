A- A+

Caiado, em almoço com empresários no Recife, questiona criação do Conselho Federativo Almoço foi promovido pelo Lide

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), que tem se colocado como crítico à Reforma Tributária, voltou a questionar a criação do Conselho Federativo. Ele palestrou nesta terça-feira (22), no almoço-debate promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide), no auditório da MV, localizado no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife.

Caiado afirmou que acredita que o Conselho "acaba com importantes mecanismos de desenvolvimento regional e destrói o pacto federativo" porque, em sua avaliação, transfere para o Conselho Nacional a definição de políticas tributárias que são da competência dos Estados e dos municípios.

Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na política do nosso estado, clique aqui, cadastre-se e receba diariamente as atualizações do Blog da Folha no seu e-mail.

Veja também

brasil Petrobras seleciona 31 projetos na 1º fase de programa sociambiental