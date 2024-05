A- A+

Câmara do Recife aprova indicação a João Campos para armar Guarda Municipal De autoria do líder da oposição, vereador Alcides Cardoso (PL), a indicação foi aprovada com 15 votos favoráveis

Na reunião ordinária desta segunda-feira (13), a Câmara do Recife aprovou o requerimento com a indicação ao prefeito João Campos (PSB) para armar a Guarda Municipal. De autoria do líder da oposição, vereador Alcides Cardoso (PL), a indicação foi aprovada com 15 votos favoráveis, seis votos contra e duas abstenções. A matéria será encaminhada ao gestor, que tem a atribuição de acatar ou não o requerimento.

“A aprovação da nossa indicação para que a Guarda Municipal seja armada é uma forma de reforçar essa pauta prioritária que defendemos desde o início do mandato. É um absurdo que Recife seja a única capital do Nordeste que ainda não armou a sua Guarda. Isso vai contra a legislação federal que inclui as Guardas Municipais como integrantes do Sistema Único de Segurança e contra decisões do Supremo Tribunal Federal que reconhecem as instituições como polícias e assegura que seus membros possuem direito ao porte de arma de fogo em serviço, independentemente do número de habitantes do município. É preciso que o prefeito João Campos faça convênios com as Polícias Federal e Militar, por exemplo, para o treinamento do efetivo da Guarda e avance logo com o armamento da corporação”, disse Alcides Cardoso.

A aprovação da indicação do líder da oposição contou com votos de vereadores da base de João Campos e até de um integrante da bancada do PT, o vereador Osmar Ricardo. E ocorreu após a recente troca de comando da Secretaria de Segurança Cidadã, que passou a ser gerida pelo publicitário e ex-presidente da Junta Comercial do Estado de Pernambuco (Jucepe) Gabriel Cavalcante, que substituiu o ex-secretário Murilo Cavalcanti. O movimento manteve o espaço do MDB na Prefeitura.

