Câmara do Recife reinicia trabalhos nesta quarta (1º) com três novos vereadores. Saiba quem são Reunião de instalação da 3ª sessão legislativa da 18ª Legislatura está marcada para começar às 10h

Os 39 vereadores do Recife retomam os trabalhos nesta quarta-feira (1º). A reunião solene de instalação da 3ª sessão legislativa da 18ª Legislatura está marcada para começar às 10h, no Plenário da Câmara Municipal. A Casa de José Mariano reinicia as atividades com três novos parlamentares. Eles assumiram as vagas deixadas pelos eleitos para a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Um deles é Ronaldo Lopes, do Partido Social Cristão (PSC), que na condição de suplente assumiu, de junho a setembro do ano passado, o lugar de Fred Ferreira (PSC), licenciado por problemas de saúde. Dirigente da ONG Instituto Semear e presidente do PSC Jovem, Lopes se candidatou pela primeira vez em 2016, quando conquistou a quarta suplência. Em 2020, conseguiu a primeira suplência e ocupa agora a vaga deixada por Renato Antunes (PL), eleito para a Alepe com 46.226 votos.

Elaine Cristina da Silva e Débora Aguiar, do Movimento Coletivo Pretas Juntas (PSOL), ficam no lugar de Dani Portela, eleita deputada estadual pelo PSOL com 38.215 votos. Elaine também chegou a disputar vaga para a Alepe, no ano passado, pela coligação PSOL/Rede. Apoiador do Movimento Jovens Empreendedores e defensor da causa animal, Weberson Florêncio (Podemos) ocupará o espaço deixado pelo Pastor Júnior Tércio (PL), que teve o maior número de votos para a Alepe ano passado: 183.735.

Derrotados

Outros vereadores concorreram, sem sucesso, a uma vaga na Alepe: Aderaldo Pinto (PSB), Alcides Cardoso (PSDB), Chico Kiko (PP), Cida Pedrosa (PCdoB), Davi Muniz (PSB), Doduel Varela (PP), Hélio Guabiraba (PSB), Ivan Moraes (PSOL), Osmar Ricardo (PT) e Wilton Brito (PSB). As vereadoras Andreza Romero (PP), Liana Cirne (PT) e Missionária Michele Collins (PP) disputaram vaga para federal e também não foram eleitas.

A Câmara de Vereadores do Recife é presidida por Romerinho Jatobá (PSB), reeleito em agosto do ano passado para o biênio 2023/2024. Também foram eleitos para a Comissão Executiva da Câmara Hélio Guabiraba (PSB), primeiro-vice-presidente; Ana Lúcia (Republicanos), segunda-vice-presidente; Felipe Alecrim (PSC), terceiro-vice-presidente; Eriberto Rafael (PP), primeiro-secretário; Felipe Francismar (PSB), segundo-secretário; Zé Neto (Pros), terceiro-secretário, além de dois suplentes: Almir Fernando (PCdoB) e Osmar Ricardo (PT).

