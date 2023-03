A- A+

Câmara Federal realiza sessão solene em homenagem à Folha de Pernambuco no dia 14 de junho Deputado federal Augusto Coutinho é o autor do requerimento em homenagem aos 25 anos do jornal

O deputado federal Augusto Coutinho (Republicanos-PE), um dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), assinou requerimento para uma homenagem à Folha de Pernambuco pelos 25 anos do jornal, a serem comemorados no dia 3 de abril. A solenidade está marcada para o dia 14 de junho, na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Na justificativa do documento, o parlamentar afirmou, entre outras coisas, que a Folha de Pernambuco há mais de duas décadas leva aos seus leitores notícias as mais relevantes, “defendendo causas e bandeiras em favor do Estado e do bravo povo pernambucano”.

Disse, ainda, que a Folha de Pernambuco reinventou a forma de fazer jornalismo, ao ser um jornal isento, apartidário, sem paixões ou direcionamentos de qualquer natureza. “Na verdade, a Folha tem uma única paixão, a quem mantém uma fidelidade sem limites: o seu público leitor”, pontuou.

O requerimento também faz o seguinte registro: “O jornal é parte integrante do Grupo EQM, liderado pelo empresário Eduardo de Queiroz Monteiro. Além dele, a Editora Folha de Pernambuco, com seu portal folhape.com.br e a Rádio Folha FM 96,7. Eduardo é um grande empreendedor, considerado um dos mais sólidos empresários do Nordeste, com atuação no setor sucroalcooleiro, de energia e de comunicação”.

O deputado também lembrou que em setembro de 1999, com apenas um ano e cinco meses de existência, a Folha já ocupava a primeira colocação no Nordeste em venda avulsa na média dos dias úteis, segundo o Instituto Verificador de Circulação (IVC).

Também lembrou prêmios que o jornal conquistou ao longo desses 25 anos, como o Top de Marketing, da ADBV; e o Colunistas Norte/Nordeste, este último na categoria Veículo do Ano.

Augusto Coutinho recordou o pioneirismo do jornal em várias áreas, como, por exemplo, o formato. “Lançou, de forma pioneira, o formado berliner, mais compacto e que torna a experiência de leitura prática, moderna e alinhada às tendências mundiais”, disse.

Acrescentou que a Folha, com isso, confirma, mais uma vez, “sua vocação de ser um jornal sempre atento às transformações, consolidando-se na vanguarda da comunicação”.

