Carlos Porto confirma aposentadoria em sessão do Pleno do TCE-PE

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE), Carlos Porto, acaba de confirmar, na manhã desta quarta-feira (3), que pediu sua aposentadoria da Corte de Contas. Bastante emocionado, ele lembrou da sua trajetória no Tribunal.

"Eu queria comunicar a essa Casa, aproveitando neste momento, neste conselho, que acabei de encaminhar ao órgão competente da Casa meu pedido de aposentadoria. Depois de mais de 50 anos de serviço público, praticamente também, com 50% da minha vida dedicada a esta Casa, só com sentimentos positivos", afirmou o conselheiro, dizendo que emocionalmente não estava preparado para fazer sua despedida no momento.

Ao lembrar que foi o único conselheiro não agraciado com a medalha Nilo Coelho, a presidente da sessão, a conselheira Teresa Duere, interrompeu a fala de Carlos Porto e submeteu a homenagem a votação da Corte, que foi aprovada por unanimidade.

"Não foi por sua sugestão, mas foi por merecimento que (a concessão da medalha) foi aprovada", afirmou Teresa Duere, que presidiu a sessão por conta das férias do presidente do TCE, Ranilson Ramos.

