A- A+

"Chega de polarização”, diz Simone Tebet em evento em Pernambuco Ministra do Planejamento frisa que este é um recado do presidente Lula

“Chega de polarização. Vocês entenderam o recado do presidente Lula (PT). Esta mesa é composta por gente de vários partidos”, disse a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), em evento no Centro de Convenções, em Olinda. Ela fez uma referência à composição da mesa, que tinha a presença de lideranças de esquerda e de direita, bem como da governadora Raquel Lyra (PSDB), que não declarou voto na eleição presidencial do segundo turno, no ano passado.

Simone Tebet fez um discurso em tom mais conciliatório que o do ministro chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, embora ela também tenha mencionado a ditadura militar e citado a importância da democracia. Enquanto o Macêdo atribuiu a “vitória do bloco de Lula” graças à militância, Simone defendeu o fim da polarização.



Tebet disse que nunca viu um Estado como Pernambuco, com um empoderamento tão grande das mulheres na política. Foto: Arthur Souza/Folha de Pernambuco

A ministra, que foi apoiada no primeiro turno da eleição presidencial pela governadora Raquel Lyra, falou sobre a composição da mesa, dizendo que lhe chamava a atenção o número de mulheres eleitas para cargos de comando em Pernambuco. Estavam presentes no evento nomes como a vice-governadora Priscila Krause (Cidadania), a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos (PCdoB), a senadora Teresa Leitão (PT) e a vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão (PDT).

“Nunca tive a oportunidade de ver tantas mulheres empoderadas”, disse a ministra, que fez um discurso bem voltado às mulheres no evento.

Simone Tebet aproveitou a ocasião para falar sobre o fato inédito de o Plano Plurianual estar sendo elaborado com a participação popular, com sugestões que foram sugeridas na plenária participativa e que também podem ser feitas por meio da plataforma criada pelo Governo Federal.

“O presidente Lula para o vai fazer o PPA de acordo com o que o povo pediu para mandar para o congresso até o dia 31 de agosto”, frisou a ministra, que citou o slogan Brasil Participativo, um País com a cara do seu povo.

Coincidência ou não, após o discurso de Simone, a governadora Raquel Lyra foi chamada para discursar e, desta vez, não recebeu vaias. Foi aplaudida, em meio a uma plateia que também era composta por pessoas do Movimento Sem Terra e pela Federação dos Trabalhadores Rurais (Fetape), ambos bem ligados ao PT.



O PPA - A plataforma digital Brasil Participativo, criada para permitir a participação de todos na elaboração do PPA, quer fazer das plenárias estaduais a maior experiência de participação social aberta do País. Por meio dela, podem participar da consulta tanto os cidadãos individualmente quanto entidades da sociedade civil organizada. Qualquer pessoa com cadastro no Gov.Br poderá fazer e eleger propostas para o PPA entre 11 de maio e 10 de julho de 2023.

Veja também

MINISTRA DO PLANEJAMENTO "O Brasil gasta muito e gasta mal", diz Simone Tebet no Recife