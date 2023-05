"Chego aqui praticamente de forma não planejada", diz o conselheiro Eduardo Porto, na posse do TCE

A- A+

O advogado Eduardo Porto, 41 anos, tomou posse na manhã desta quarta-feira (17) como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE). Ele substitui o pai, o ex-conselheiro Carlos Porto, que antecipou a aposentadoria em dois anos e meio, aproveitando o bom momento do irmão deputado Álvaro Porto, como presidente da Assembleia Legislativa. A vaga é uma indicação da Alepe.

"Tomo posse aqui nesta casa que me viu crescer e que eu vi crescer. Chego aqui praticamente de forma não planejada, mas cheguei. O carinho que eu nutro por essa casa é como se fosse de fato minha segunda casa. Sempre foi e sempre será", disse Eduardo Porto em seu discurso de posse.

O mais novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado assegurou assumir com responsabilidade e seriedade. "(É isso que) Vocês podem esperar do meu trabalho. Espero que possamos ter uma convivência fraterna, respeitosa. Aos servidores da casa deixo um recado. minhas portas estarão sempre abertas, assim como para os advogados interessados. Não me preparei para uma posse mais solene", registrou, agradecendo a acolhida.

