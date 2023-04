Clarissa Tércio é cotada para concorrer à Prefeitura do Recife pelo PP

A- A+

A deputada federal Clarissa Tércio será o nome apontado pelo PP na reunião do partido, nesta segunda-feira (24), para disputar a Prefeitura do Recife. A deputada federal é ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e esteve com ele em Brasília recentemente, quando Bolsonaro voltou ao Brasil. No encontro, estiveram lideranças como o coronel Alberto Feitosa e o ex-ministro do Turismo Gilson Machado, ambos do PL.

Caso a deputada confirme a postulação do nome - que só será confirmado oficialmente em convenção a ser realizada no próximo ano - ela será mais um nome da chamada direita cotado para enfrentar o prefeito João Campos (PSB), que deve concorrer à reeleição. Além de Clarissa Tércio, que teve o nome mencionado pelo presidente estadual do PP, Eduardo da Fonte, outros desse campo estão sendo cogitados para concorrer à prefeitura, como o deputado federal André Ferreira (PL) e o próprio Gilson Machado. Clarissa não foi localizada pela Folha de Pernambuco.

A reunião do PP será realizada na sede do partido, segundo Da Fonte. A ocasião será um momento para a sigla estadual falar de nomes para concorrer às prefeituras de Olinda, Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca - alguns dos principais municípios da região metropolitana do Recife.

O partido aposta em nomes como os do deputado estadual Cleiton Collins (Ipojuca), do vice-prefeito Márcio Botelho (Olinda) e do prefeito Keko do Armazém (Cabo). O prefeito do Cabo se desfiliou do PL recentemente e deve se filiar à sigla progressista. Haverá surpresas, segundo Eduardo da Fonte.

O PP rompeu a aliança com o PSB no Recife e está na base de apoio da governadora Raquel Lyra (PSDB). Publicamente, inclusive, Eduardo da Fonte não tem se queixado da falta de indicações políticas na gestão estadual. “Ela tem o tempo dela”, disse em entrevista à Folha nesta última sexta-feira (21).



