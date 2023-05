Cláudio Humberto: jogo mudou e Lula demora a perceber

A- A+

O jornalista Cláudio Humberto reestreia a partir da próxima quinta-feira, 1º de junho, sua coluna diária na Folha de Pernambuco. O leitor vai poder encontrar informações dos bastidores da política e a antecipação de fatos relevantes do cenário nacional. Nesta entrevista, o colunista fala sobre o início da sua carreira e a inspiração que seu pai, também jornalista, exerceu na escolha da profissão. Também analisa a tumultuada relação entre os Três Poderes, a possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro se tornar inelegível, as dificuldades do Governo Lula e os efeitos da polarização que toma o País.

O que o leitor vai encontrar sobre o cenário político na sua coluna?

Encontrará informações de bastidores, como sempre, antecipação de fatos, tratamento desassombrado dos assuntos e a certeza de que o colunista está a serviço da notícia, portanto, do leitor.



Como você começou a carreira jornalística?

Meu pai foi a inspiração. Era jornalista, um homem decente, intelectual brilhante, à frente do seu tempo. Escrevia muito bem. Eu queria ser como ele. Comecei cedo, ainda muito novo, e fiz de tudo na profissão, dentro e fora das redações, no período em que fui assessor de imprensa.



Como a cobertura política passou a fazer parte da sua trajetória?

Política sempre fez parte da minha vida desde criança. Meu pai era ativista de esquerda, era voz ativa em casa com suas análises políticas, e durante muitos anos fomos vizinhos e amigos de Sandoval Caju, ex-prefeito muito popular em Maceió. Os dois papeavam quase todos os dias e eu passava horas ouvindo a conversa. Eles mostravam a vida como ela é, na política. Amadureci com a ideia de contar isso às pessoas.



O que dizer sobre a relação entre o Supremo Tribunal Federal e a gestão Bolsonaro?

Relação muito tumultuada. Estava escrito que o ex-presidente perderia essa arenga, ninguém vence briga esmurrando ponta de faca. Foi o que ele fez. Não sairia barato, e não está saindo. A rebordosa contra ele e apoiadores está apenas no começo.



Você acha que o ex-presidente Bolsonaro pode se tornar inelegível?

A inelegibilidade é dada como certa, em Brasília, em qualquer roda de conversa de pessoas que de fato são importantes. E pode não ser o fim dessa desforra.

"Se a eleição fosse hoje, o Brasil teria Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, disputando a presidência. Mas ainda há muita coisa pra rolar até 2026.”



Como avalia a relação entre os Três Poderes hoje?

Dias atrás entrevistei o presidente da Câmara, Arthur Lira, certamente o mais pragmático dos ocupantes de cargos relevantes nos Três Poderes. Nessa entrevista, ele defendeu a “autocontenção” dos Poderes, cada um no seu quadrado, até para evitar uma “solução legislativa” para limitar os ímpetos autoritários de ministros do STF ou de integrantes de outro Poder.

A eleição presidencial de 2026 pode repetir uma polarização?

Não tenho a menor dúvida. O ódio permanece e tem sido reiterado diariamente. Nos quatro primeiros meses de governo, Lula atacava Bolsonaro diariamente. Bobagem, ele venceu a eleição. Lula é melhor que isso. Sem contar que tanto ressentimento faz mal à saúde. Se a eleição fosse hoje, o Brasil teria Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, disputando a presidência. Mas ainda há muita coisa pra rolar até 2026.



O que precisaria acontecer para o Brasil sair dessa polarização?

Talvez uma nova eleição, com personagens diferentes, que assumam compromisso em promover a paz nas ruas, nas famílias, no trabalho. Não é fácil materializar o espírito da coisa, mas, quem souber fazer isso, vencerá a eleição. Quem souber empolgar os brasileiros nessa causa, inclusive nas redes sociais, sem a censura que pretendem impor, terá uma grande vantagem.

"Após uma fase em que avalizou a Lava Jato, deixando a Justiça em lua-de-mel com a população, o STF mudou e passou a desqualificar a operação”



O que esperar sobre o futuro da Operação Lava Jato?

Após uma fase em que avalizou a Lava Jato, deixando a Justiça em lua-de-mel com a população, o STF mudou de atitude e passou a desqualificar a operação e praticamente a matou, com tantas anulações e descondenações. Apesar da roubalheira escrachada, com réus confessos, provas robustas e mais de R$ 12 bilhões devolvidos pelos ladrões, tenta-se consolidar a mentira de que nada daquilo ocorreu.



Iniciativas como a CPI do Abuso de Autoridade podem ter vez?

Essa CPI ganhou muita força após a cassação de Deltan Dallagnol. Um documento de apoio conseguiu impressionantes 500 mil assinaturas em uma semana. E já endossam a CPI 147 de 171 deputados necessários. Deltan não é o deputado mais querido da Câmara, até porque investigou muitos deles, mas ficou a impressão de que o TSE catou cabelo em ovo para cassar o mandato.



As dificuldades de Lula em formar uma base governista dão protagonismo ao Congresso?

A questão é que mudou o jogo e o presidente Lula demora a perceber. Muitos ainda não notaram que a lógica de “base governista” se aplica cada vez menos. Nos seus primeiros governos, Lula adquiriu apoio parlamentar com o suborno disfarçado de emendas e com as malas de dinheiro do mensalão. Ou no toma-lá-dá-cá dos cargos. Hoje, os parlamentares não querem ou não precisam mais disso.





Como isso funciona atualmente?

O Planalto não tem mais o poder de dar acesso dos cofres públicos a deputados e senadores, eles já o têm. E por meio de emendas impositivas e orçamento secreto, por exemplo. Uma ministra me contou que nunca tinha vivido a situação, agora corriqueira, de receber ofício do presidente do Senado ou da Câmara ou de qualquer preposto determinando a liberação de recursos de emendas para esse ou aquele parlamentar. E o ministro é obrigado a obedecer a uma ordem de outro Poder.





E apoio ao governo por cargos?

Ainda tem gente que valoriza isso. Lula, que está desatualizado, já cansou de oferecer cargos para formar a tal “base”, mas hoje a maior parte quer distância do controle sobre órgãos públicos. Temem que seus indicados façam bobagem ou façam mal e depois os entreguem. Têm pavor de Polícia Federal na porta às seis da manhã. Isso os fez aprovar o Fundo Partidário, mais de R$ 1 bilhão por ano para manter os partidos, e o Fundo Eleitoral, que nos custou quase R$ 6 bilhões na última eleição. O objetivo é o mesmo: usar dinheiro público para financiar suas campanhas, dispensando empreiteiras e outros fornecedores do Governo, como uma propina antecipada. Perceberam que só precisam aprovar leis que lhes garantam a chave do cofre. Cargo para quê? Para dizer que tem prestígio no Governo? Isso está cada vez mais em desuso.

Veja também

BRASIL Previsão de inflação do mercado financeiro cai para 5,71% este ano