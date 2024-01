A- A+

Com João Campos de recesso, Isabella de Roldão assume a Prefeitura do Recife interinamente Vice-prefeita estará à frente da PCR durante nestes primeiros dias de janeiro

A vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão (PDT), assume a liderança da Prefeitura do Recife, interinamente, a partir desta segunda-feira (1º), em virtude do recesso pessoal do prefeito João Campos. O gestor afirmou que aproveitará os primeiros dias de janeiro para um descanso, após intensa agenda de final de ano, incluindo a festa da Virada Recife 2024.

“Isabella estará à frente das ações da Prefeitura, com a experiência de já ter comandado a nossa gestão em outros momentos. Vou tirar alguns dias para recarregar as baterias para um ano de ainda mais trabalho pelo Recife”, destacou o prefeito João Campos.

Veja também

