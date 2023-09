A- A+

Com presença de Gleisi e Humberto, Elias Gomes se filiou ao PT Ato de filiação acontece na manhã deste sábado (23), na Faculdade Metropolitana, no bairro de Piedade

Ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes por dois mandatos - de 2009 a 2017 -, no Grande Recife, Elias Gones está oficialmente vinculado ao Partido dos Trabalhadores (PT).



O ato festivo de filiação acontece na manhã deste sábado (23), na Faculdade Metropolitana, no bairro de Piedade, em Jaboatão, com a presença da presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, e líderes locais, como o senador Humberto Costa.

Desde 2000, o ex-prefeito estava filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB, e se afastou da legenda nessa sexta-feira (22).

Veja também

Azerbaijão Separatistas de Nagorno-Karabakh entregam armas ao Azerbaijão e negociam retirada de tropas