Com presença de Lula e José Mucio, novo comandante militar do Nordeste Maurílio Ribeiro toma posse Quem também acompanhou a solenidade foi o comandante do Exército, General Tomas Paiva

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, participaram da solenidade de troca do Comando Militar do Nordeste. Quem também acompanhou a solenidade foi o comandante do Exército, General Tomas Paiva. A governadora Raquel Lyra (PSDB), o prefeito do Recife, João Campos (PSB), e a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, também acompanharam o ato.

O comandante militar do Nordeste Maurílio Ribeiro, toma posse no lugar de Kleber Vasconcellos, que está na posição desde março do ano passado. O presidente do Grupo EQM, do qual a Folha de Pernambuco faz parte, Eduardo de Queiroz Monteiro, também prestigia a solenidade.



Biografia

O general do Exército Murilo Miranda Neto Ribeiro ascendeu ao posto atual em 25 de novembro de 2023. Nascido no Rio de Janeiro no dia 29 de abril de1964, ele incorporou as fileiras do Exército no dia 26 de fevereiro de 1983 e na Academia Militar das Agulhas Negras em Resende no Rio de Janeiro. No dia 6 de dezembro de 1986, ele foi declarado aspirante da área de artilharia. Ele também possui MBA em logística empresarial na Fundação Getulio Vargas (FGV).

