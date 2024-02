A- A+

Com presença do prefeito, Câmara de Vereadores do Recife retoma as atividades parlamentares Sessão marcou o início do último ano da legislatura 2021-2024

Após um pouco mais de trinta dias de recesso, a Câmara Municipal do Recife iniciou, na manhã desta quinta-feira (1), os trabalhos parlamentares do quarto e último ano da legislatura 2021-2024. Os vereadores estiveram presentes, às 10h, no Plenário da Câmara Municipal para uma sessão solene.

A cerimônia de instalação da 4ª Sessão Legislativa da 18ª Legislatura contou também com a presença do prefeito da cidade, João Campos (PSB).

Além do Chefe do Executivo municipal, completaram a mesa: o vereador Eriberto Rafael (PP), primeiro-secretário; Dema, secretário de Governo e o presidente da Casa José Mariano, Romerinho Jatobá (PSB), que deu início aos discursos.

Após a fala de João Campos, Samuel Salazar (MDB), líder do Governo na Câmara, também subiu a tribuna. O vereador destacou a importância da parceria do Legislativo com o prefeito e fez um agradecimento ao trabalho dos seus colegas parlamentares.

"Ao adentrar no quarto ano de gestão, reafirmamos nosso compromisso ao lado de João Campos em buscar sempre o melhor, mais entregas, obras e resultados positivos para o Recife. [...] Quero agradecer a todos os colegas parlamentares que contribuíram muito para as mudanças significativas realizadas no Recife. Em três anos, foram aprovados todos os 181 projetos de lei do Executivo apresentados, todos com bons debates nesta casa e com participação plural, sempre visando beneficiar a população recifense.", afirmou o vereador.

Ausências

Dos 39 vereadores, 34 marcaram presença na sessão.

Luiz Eustáquio (PSB), Eduardo Marques (PSB), Michelle Collins (PP), Alcides Cardoso (PSDB), Fred Ferreira (PL) foram as ausências.

De licença médica, o líder da oposição, Alcides Cardoso (PSDB), não compareceu à cerimônia. A assessoria do parlamentar revelou que por conta de um deslocamento de retina, o vereador precisará passar de 10 a 15 dias afastado.

O vice-líder, Fred Ferreira (PL), também não compareceu. A ausência não foi justificada. A Folha tentou entrar em contato com a assessoria do vereador, que até o momento ainda não se pronunciou.

A Oposição ficou sem discurso durante a cerimônia.

Após o ritual simbólico de “abertura” das atividades de 2024, a Casa José Mariano deve retomar, de fato, os trabalhos, na sessão ordinária marcada para a próxima segunda-feira (5).

