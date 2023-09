A- A+

Com "tapete vermelho", Lupércio se filia ao PSD do ministro de André de Paula O auxiliar do presidente Lula (PT) não poupou elogios ao novo integrante da sigla

O prefeito de Olinda, professor Lupércio, se filiou ao PSD do ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, na tarde desta sexta-feira (29). O auxiliar do presidente Lula (PT) não poupou elogios ao novo integrante da sigla e comparou o jeito do prefeito de lidar com a população com o do próprio chefe do Executivo. Lupércio agora integra a base da governadora Raquel Lyra (PSDB), já que o PSD reforça o Governo da tucana.

"O carinho que eu percebo em Lula, que me chama a atenção, ele gosta das pessoas, eu percebo em Lupércio", afirmou o ministro, que acredita que o PSD crescerá ainda mais com a chegada do gestor de Olinda, que é frequentemente “subestimado” pela “simplicidade”. Lupércio, por sua vez, relembrou a trajetória da vida pessoal e política, ressaltou realmente ter um jeito "simples" e disse querer que a população se identifique com sua gestão, com sua forma de trabalho.

“Agradecer especialmente aqui ao ministro. A gente já se conhece há um bom tempo e para mim é um privilégio muito, mas não é pouco, muito grande mesmo ter recebido esse convite. Não poderia jamais dar um não”, declarou. O prefeito também aproveitou a oportunidade para mostrar-se grato ao deputado federal Augusto Coutinho (Republicanos - PE), com quem mantém parceria política e afinidade pessoal. “Me acolheu muito bem, amigo. Me ajudou até nos momentos mais difíceis da minha vida”, disse.

