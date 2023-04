Comissão de Assuntos Municipais busca solução para impasse de limites entre cidades. Veja os acordos

A- A+

Presidida pelo deputado estadual José Patriota (PSB), a Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) realizou nesta quarta-feira (26) a segunda audiência pública para discutir ajustes dos limites municipais no Estado. O encontro aconteceu no Auditório Sérgio Guerra e reuniu prefeitos e representantes de 24 cidades que trataram sobre 25 conflitos abordados por levantamento feito pela Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco (Condepe/Fidem) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



"Fiquei muito feliz com a participação de todos os entes, como Condepe/Fidem, IBGE, Amupe, além de claro os mais de 20 prefeitos, prefeitas e representantes das prefeituras municipais. São 24 acordos já formados nas duas audiências. Agradeço aos deputados que acompanharam a atividade e toda equipe da consultoria e da comissão. Não nos furtaremos em trabalhar para ouvir todos os envolvidos e resolver todos os conflitos sobre limites municipais de Pernambuco", prometeu Patriota, que por 10 anos foi presidente da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe).



Também estiveram presentes no evento os deputados estaduais: Fabrizio Ferraz, Joãozinho Tenório, Abimael Santos, Cléber Chaparral, Eriberto Filho, Rodrigo Farias e Joaquim Lira. Com as audiências públicas, o objetivo da comissão é buscar o acordo entre as partes envolvidas para solucionar os conflitos de limites municipais, evitando assim a judicialização dessas questões.



Representante do Condepe-Fidem, Maurílio Lima elogiou a iniciativa da Alepe " Essa iniciativa da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa agiliza bastante nosso trabalho, pois tendo o de acordo dos municípios podemos tratar apenas da parte cartográfica e formalizar a publicação pelo governo executivo", pontuou.



Segundo Condepe/Fidem, Secretaria Estadual de Planejamento e IBGE, existem atualmente 100 pontos de conflito de limites em Pernambuco. A comissão começou a trabalhar com a apresentação de propostas para os 50 pontos considerados mais fáceis de solucionar.

“Nosso próximo passo é resolver os conflitos que serão considerados irresolvíveis. Por meio da Comissão de Assuntos Municipais, a Assembleia Legislativa irá se debruçar sobre o assunto com o intuito de zerar todos os conflitos em Pernambuco", destacou José Patriota.



Lista dos acordos sobre os limites municipais já realizados nas duas audiências públicas:



Carnaíba e Afogados da Ingazeira

Belém do São Francisco e Itacuruba

Afogados da Ingazeira e Tabira

Capoeiras e São Bento do Una

São Bento do Una e Jucati

Solidão e Tabira

Surubim e Bom Jardim

Tabira e Iguaracy

Capoeiras e Jucati

Casinhas e Orobó

Surubim e Casinhas

Surubim e Cumaru

Riacho das Almas e Cumaru

Cumaru e Bezerros

Frei Miguelinho e Riacho das Almas

Carnaubeira da Penha e Floresta

Itacuruba e Floresta

Carnaubeira da Penha e Belém do São Francisco

Afogados da Ingazeira e Iguaracy

Solidão e Afogados da Ingazeira

Jucati e São João

Bom Jardim e Casinhas

Calçado e Angelim

Riacho das Almas e Bezerros



