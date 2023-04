Comissão do Senado realiza audiência sobre a Hemobrás no Recife nesta segunda-feira (24)

A- A+

Presida pelo senador Humberto Costa (PT), a Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado realiza, hoje (24), no Recife, audiência pública para discutir o futuro da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás) e a questão do sangue no país. O evento acontece às 15h, na Câmara Municipal do Recife.



Senadores, representantes da sociedade civil, do Ministério da Saúde e lideranças locais vão debater a importância da Hemobrás para o Sistema Único de Saúde (SUS) e para Pernambuco. A agenda ocorre em um momento em que, no Congresso Nacional, está tramitando a Proposta de Emenda à Constituição nº 10, que autoriza a comercialização de plasma, componente do sangue, no país.

"É um tema extremamente sensível e muito perigoso. Sangue não é comércio, não pode virar produto de mercado. A Hemobrás tem um papel fundamental nisso. Quando concluída, terá condições de atender a todo o Sistema Único de Saúde (SUS). Então, o que precisamos é apoiá-la, e não abrir uma área tão sensível como essa à iniciativa privada", explicou o senador Humberto.



Hoje pela manhã, às 9h, os membros da CAS visitam a sede da empresa, em Goiana, na Mata Norte, para avaliar o andamento das etapas de implementação do parque industrial. A expectativa é que em outubro deste ano, uma nova fase, responsável pelo processamento do Fator 8, deve ser inaugurada. Por questão de segurança, a visita a fábrica da Hemobras será restrita aos parlamentares que integram a comitiva.

