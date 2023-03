Confira os detalhes da agenda que Lula cumpre em Pernambuco nesta quarta-feira (22)

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpre agenda curta, mas bastante intensa em Pernambuco nesta quarta-feira (22). Ele terá compromissos na Paraíba pela manhã e chega ao Estado no início da tarde. De noite, o gestor segue para o Rio de Janeiro, onde deverá ter novas agendas no dia seguinte.

Confira a agenda de Lula:

07h15

Partida para Campina Grande (PB)

Base Aérea de Brasília



09h30

Chegada em Campina Grande (PB)

Aeroporto de Campina Grande



11h00

Cerimônia de lançamento do Complexo Renovável Neoenergia – Parque Eólico Chafariz

Santa Luzia (PB)



13h00

Partida para Recife

Aeroporto de Campina Grande



13h20

Chegada em Recife

Base Aérea do Recife



14h00

Assinatura de Atos Alusivos à homologação do Acordo de Noronha

Palácio do Campo das Princesas



14h15

Almoço oferecido pela Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra

Palácio do Campo das Princesas



16h00

Cerimônia de relançamento do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e de Recriação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (CONDRAF)

Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão)



19h00

Partida para o Rio de Janeiro

Base Aérea do Recife



21h30

Chegada ao Rio de Janeiro

