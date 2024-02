A- A+

Confira "primeiros passos" que Ricardo Paes Barreto traça como novo presidente do TJPE Nova composição da mesa diretoria do TJPE terá duração por biênio, se estendendo até o início de2026

Instantes antes de acontecer a solenidade de posse da nova diretoria do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), o presidente presidente eleito da instituição, o desembargador Ricardo Paes Barreto, revelou, em entrevista coletiva no Salão Nobre do Palácio da Justiça, os primeiros passos que pretende traçar à frente do novo desafio, apontando para uma maior velocidade na prestação do serviço à população. A sessão solene pode ser assistida em tempo real clicando aqui.

No evento, estão sentados à mesa a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), e o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e deputado estadual também pelo PSDB, Álvaro Porto. O encontro entre os dois acontece um dia depois em que houve o vazamento de um áudio, onde Porto critica a gestão da tucana. Raquel disse ter sofrido violência política.

Além da dupla, o prefeito do Recife, João Campos (PSB) também está sentado à mesa, assim como o desembargador Luiz Carlos Figueiredo (de quem Ricardo Paes Barreto herdará o cargo); o procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Marcos Carvalho; o ministro de Estado da Defesa, José Mucio Monteiro Filho; o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco (OAB-PE), Fernando Ribeiro Lins; e o ministro do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins.

Presidente do Grupo EQM e da Folha de Pernambuco, Eduardo Monteiro acompanha a solenidade de posse | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB) também marca presença na posse do novo presidente do TJPE | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

Composição da mesa na posse da nova diretoria do TJPE, realizada na tarde desta sexta-feira (2) | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

"Acho que o produto principal do Poder Judiciário é prestar a justiça com mais velocidade, com mais eficiência. Nós nos preparamos, há quase seis meses, para implantar no Poder Judiciário de Pernambuco uma nova forma de fazer justiça, que é a implantação definitiva das diretorias, acabando o trabalho das unidades autônomas. Vamos implantar inteligência artificial em todas as unidades, inicialmente no Tribunal, depois em todo o interior de Pernambuco e no Grande Recife também. Acredito que vai dar certo, é um projeto que vai diminuir o tempo do processo. Vai procurar dar aos advogados a possibilidade de saber quanto tempo durará o processo. Hoje em dia, quando a parte entra com uma ação depende de onde 'cai', de onde vai ser... o que a gente procura é dar uma uniformidade maior na forma de prestar justiça", destaca.

Atenção ao estado físico do patrimônio também é uma preocupação da nova gestão, que cita a implementação de serviços de modo preventivo.

"Paralelamente, vamos implantar muitas ações de humanização dos prédios e melhorar a qualidade de vida dos nossos servidores. Tudo isso está muito bem programado. Temos um orçamento razoável para que possamos realizar o que pensamos. Também vamos trabalhar com a melhoria da qualidade dos prédios, temos alguns em uma situação muito ruim. Vamos também fazer correção em todos, criando equipes de manutenção. Não haverá mais necessidade de solicitar serviços, porque serão feitos de forma preventiva, para evitar que os prédios se deteriorizem", diz.

Exemplos para essas iniciativas humanizadas, aliás, podem ser tirados de um episódio recente cuja instituição participou de forma pioneira. Em dezembro de 2023, o Fórum Thomaz de Aquino Cyrillo Wanderley, localizado no bairro de Santo Antônio, na área central do Recife, abriu as suas portas para o Instituto Banco Vermelho (@bancovermelho), que tem por objetivo principal provocar a sociedade a respeito do combate à violência contra a mulher e ao feminicídio.

Por fim, sem dar detalhes, Barreto fala ainda em melhorar os salários dos servidores e magistrados, assim como investir em modernidade por mais rapidez no dia a dia da Justiça.

"Vamos melhorar também a qualidade remuneratória dos servidores e dos magistrados. Alguns reclamam, a gente tem feito o que é possível. São muitos projetos, mas principalmente na modernização do Poder Judiciário. Trazer o que for de melhor, de mais moderno para que o processo seja mais veloz", promete o presidente.

