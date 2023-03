Conselho de Administração do Banco do Nordeste nomeia Paulo Câmara como presidente

A- A+

O Banco do Nordeste do Brasil anunciou que o Conselho de Administração, em reunião, desta quarta-feira (29), às 8:30h, deliberou pela omeação do ex-governador Paulo Câmara como Presidente do Banco do Nordeste, em substituição ao Sr. José Gomes da Costa. A posse formal ocorre ainda nesta quarta-feira, às 11h.

Biografia

Paulo Henrique Saraiva Câmara é graduado em Ciências Econômicas, possui pós- graduação em contabilidade e controladoria governamental e mestrado em gestão pública para o desenvolvimento do Nordeste, todos pela Universidade Federal de Pernambuco. É auditor do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, tendo exercido, ainda, a carreira administrativa, no Banco do Brasil, no período de 1993 a 1994, foi Secretário de Administração de Pernambuco (2007 a 2010), Secretário de Turismo de Pernambuco no exercício de 2010, Secretário da Fazenda de Pernambuco de 2011 a 2014 e Governador do Estado de Pernambuco no período de 2015 a 2022.



A Diretoria Executiva do Banco do Nordeste passou a ter a seguinte composição:

• Paulo Henrique Saraiva Câmara – Presidente;

• Anderson Aorivan da Cunha Possa – Diretor de Negócios;

• Bruno Ricardo Pena de Sousa – Diretor de Planejamento;

• Haroldo Maia Júnior – Diretor de Administração;

• Lourival Nery dos Santos – Diretor de Controle e Risco;

• Luiz Abel Amorim de Andrade – Diretor Financeiro e de Crédito;

• Thiago Alves Nogueira – Diretor de Ativos de Terceiros.

