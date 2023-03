A- A+

Corpo de Rebeca, esposa do secretário Daniel Coelho, é sepultado nesta sexta-feira (10) Cerimônia contou com a presença de familiares, amigos e políticos locais de diversos partidos

Foi sepultado nesta sexta-feira (10), por volta do meio-dia, o corpo da nutricionista Rebeca Coelho, 42 anos, esposa do secretário estadual de Turismo e Lazer, Daniel Coelho (Cidadania). Rebeca lutava contra um câncer no intestino desde 2019 e faleceu na madrugada de hoje. O sepultamento foi realizado no Cemitério Memorial Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

Apesar de muito abalado, o secretário Daniel Coelho, antes do sepultamento, fez uma breve despedida da esposa, registrando o quanto ela fez dele uma pessoa melhor e prometendo voltar a encontrá-la na eternidade.

O velório, na Capela Ecumênica do cemitério, contou com uma missa exequial celebrada pelo Padre Marcelo e o Frei Rosenildo José. O local estava cheio de coroas de flores. Por falta de espaço, algumas foram postas nos bancos das últimas fileiras da capela. Havia coroas de entidades, empresas, organizações, políticos e amigos da família, como Sindcombustíveis, Porto Digital, professores da FCAP/UPE e do deputado federal Jarbas Vasconcelos (MDB).

“Rebeca era uma amiga querida que conheço desde que ela começou a namorar Daniel. Saíamos juntos, fizemos muitas programações juntos. Uma jovem de um astral maravilhoso, uma grande figura humana que nos deixa muito cedo, muito precocemente e deixa dois filhos maravilhosos e Daniel, muito sofrido, porque ela foi uma grande companheira. Estamos aqui para homenagear a vida e a memória dela”, disse o ex-deputado federal, Raul Henry.

Além de Henry, estiveram na cerimônia a vice-governadora Priscila Krause (Cidadania); o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Álvaro Porto (PSDB); a prefeita de Camaragibe, Nadegi Queiroz (REP); o ex-deputado federal Danilo Cabral (PSB), o deputado federal Mendonça Filho (União Brasil); o deputado estadual Renato Antunes (PL), o ex-governador João Lyra, pai da governadora Raquel Lyra (PSDB), entre outros.



