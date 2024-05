A- A+

Dani lança pré-candidatura para prefeita do Recife e critica Túlio: "Tenho jogado pelas regras" A postura do parlamentar de manter projeto eleitoral foi criticada por deputada

A deputada estadual Dani Portela (PSOL) lançou sua pré-candidatura a prefeita do Recife, nesta quarta-feira (15), na Casa Marielle Franco, na área central do Recife. O ato foi realizado mesmo diante da manutenção do projeto do deputado federal Túlio Gadêlha (Rede) para o Executivo da Capital.

A postura do parlamentar foi criticada por Dani. “Eu tenho jogado o jogo pelas regras. Já o deputado escolheu outras regras achando que é possível fazer comigo o que fizeram com ele no PDT na eleição anterior. Mas nós temos partidos que têm mulheres, e mulheres muito fortes e que sabem o custo que é pra que a gente esteja aqui hoje. A gente não vai dar um passo atrás."

A dirigente estadual da Rede, Alice Gabino, esteve presente no ato e apoiou a deputada. "Quando se diz que Rede e PSOL estão rachados, isso não é uma verdade. Rede e PSOL andam juntos, é um casamento que tem dado certo. A gente tem tido problemas com um indivíduo que faz parte da Rede e com uma parcela da Rede”, disse.

