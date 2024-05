A- A+

Dani Portela é a pré-candidata da Federação PSOL-Rede na disputa pela Prefeitura do Recife Escolha da deputada foi consensual. Com a decisão, o deputado Túlio Gadêlha fica fora do páreo

O resultado acabou sendo o que a Federação PSOL/ Rede no Recife já acreditava. Por consenso, a deputada estadual Dani Portela (PSOL) é a pré-candidata do colegiado à Prefeitura do Recife este ano.

O nome da parlamentar obteve os 5 votos da composição do Diretório Municipal da Federação. A instância municipal tem a prerrogativa de escolher quem vai disputar a majoritária. Com a decisão, tomada na tarde desta sexta-feira (3), o deputado federal Túlio Gadêlha (Rede) fica fora do páreo.

Gadêlha chegou a lançar sua pré-candidatura a prefeito do Recife, no iniciio do mês de março, ao lado da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

Para a presidenta municipal da federação, Luiza Carolina, a definição cumpriu todas as etapas dos ritos internos definidos pelo seu estatuto nacional.

“Encerramos esse processo com a tranquilidade de termos esgotado todos os debates internamente. Analisamos as propostas apresentadas e decidimos pelo projeto que representa as nossas lutas”, afirma Luiza.

Na última terça-feira, a porta-voz nacional da Rede Sustentabilidade, Heloisa Helena, veio ao Recife para se reunir com o diretório municipal da Federação PSOL/ Rede. Durante o encontro, ela reafirmou a autonomia da instância para a decisão sobre a chapa que representa o conjunto dos partidos.

Para a deputada Dani Portela, agora é momento para pensar nas propostas para a cidade, construindo um programa de governo com ampla escuta da população.

“Vamos iniciar uma série de plenárias temáticas para discutir com os movimentos sociais, universidades, organizações, os principais desafios do Recife e elaborar conjuntamente as nossas propostas de políticas públicas. Esse fazer coletivo é que move essa pré-candidatura, que nunca foi só minha, mas de todo um campo político da nossa cidade”, enfatizou Dani Portela.

A assessoria de Túlio Gadêlha anunciou que o deputado deve posicionar-se ainda nesta sexta-feira por nota.

Veja também

PREPARAÇÃO Madonna sobe ao palco em Copacabana em ensaio-geral para show de sábado