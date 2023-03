Dani Portela pede nomeação de 678 profissionais pela Secretaria de Saúde

A deputada estadual Dani Portela (PSOL) protocolou uma indicação à Secretaria de Saúde de Pernambuco para que preencham com a devida urgência os 678 cargos que ainda se encontram vagos da Secretaria de Saúde (SES).

Dentre os cargos, se destacam a vacância de 210 postos de médicos, 129 vagas de analistas em saúde, 119 vagas de assistentes em saúde, 147 vagas de auxiliares em saúde e 40 vagas de fiscais da vigilância sanitária, conforme tabela disponibilizada no sítio eletrônico da Lei de Acesso à Informação.

De acordo com a deputada, a situação não pode continuar dessa forma, ante o gravíssimo cenário da Saúde Pública no estado de Pernambuco.

“A Secretaria de Saúde é um dos principais órgãos do governo estadual. Ela é responsável pela garantia de um direito fundamental da população, que é o direito à saúde. As pessoas não podem ser penalizadas com a falta de atendimento por ausência de profissionais, quando essas vagas existem. Elas precisam ser ocupadas com urgência”, afirmou.