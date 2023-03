A- A+

Dani Portela vai a Petrolina para agendas de atividades com lideranças locais Compromissos da deputada inclui roda de diálogo com estudantes e professores da UPE

A deputada estadual Dani Portela (PSOL) viaja a Petrolina, no Sertão pernambucano, neste final de semana, para uma série de agendas na cidade. Entre as atividades previstas, está uma reunião com profissionais da saúde, com professores e estudantes da UPE, além de lideranças comunitárias da área norte do município.

Para a deputada, que é líder da oposição na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), o giro é importante e demarca uma descentralização das ações da mandata coordenada por ela.

"O legislativo não pode ficar distante da população. Conhecer as realidades nos territórios e conversar com as pessoas é uma das partes mais importantes do nosso trabalho enquanto parlamentares. Assim somos capazes de lutar pela efetivação de políticas públicas que mudem a realidade de todas e todos", afirma a deputada.

Na sexta, Dani terá reunião com trabalhadores da saúde, na Biblioteca Municipal; roda de diálogo com estudantes e professores da UPE,no auditório da universidade; e reunião com lideranças de comunidades da Zona Norte, no Clube Juafest.

No sábado, outra roda de Roda de diálogo sobre Direitos Humanos para as mulheres,também na Biblioteca Municipal e depois participa de plenária do PSOL Petrolina, no mesmo local.

