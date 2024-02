A- A+

Daniel aposta que governadora deve definir candidatos faltando 6 meses para eleição Cotado para disputar a Prefeitura do Recife, secretário diz que decisão será da governadora

Cotado para disputar a Prefeitura do Recife, o secretário do Turismo de Pernambuco, Daniel Coelho (Cidadania), defende o protagonismo da governadora Raquel Lyra (PSDB) para a definição dos projetos eleitorais governistas nas principais cidades do Estado. Segundo ele, a aposta é que a gestora feche sua estratégia eleitoral faltando seis meses para o pleito, em março.

"A gente tem prazos legais. Seis meses antes da eleição é um prazo legal e acho que é dentro desse prazo que deve ser anunciado (o pré-candidato) não só pra Recife, mas para todo os principais municípios que caminham o governo deve tomar", afirmou.

Questionado se seu nome está à disposição para a disputa, ele ponderou que a definição cabe à gestora.

"É uma composição que a Governadora vai fazer", resumiu.

Veja também

são paulo Carnaval de SP 2024: 1º dia de desfiles homenageia de Adriano Imperador a Parque do Ibirapuera