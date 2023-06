Danilo Cabral é, finalmente, nomeado para a Sudene, e fortalece laços com o PT

O ex-deputado federal e ex-candidato ao Governo de Pernambuco pelo PSB, Danilo Jorge de Barros Cabral, 56 anos, é o novo superintendente da Sudene. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (3/6/2023). Ainda não há data para a posse.

O nome começou a ser ventilado desde o mês passado. A vaga, inicialmente, seria ocupada pelo PT de Pernambuco, mas os senadores Humberto Costa e Teresa Leitão e o deputado federal Carlos Veras briram mão dessa possibilidade e iniciaram um movimento em defesa do nome de Danilo. Sem grandes dificuldades.

O ex-assessor de Eduardo Campos, de quem foi também secretário de Educação no primeiro mandato como governador, e depois secretário das Cidades e de Planejamento do Estado, trabalhou sem medidas durante a campanha para eleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Hoje é querido e respeitado pelo chefe do Executivo.

Há 20 anos no PSB, o filho de Surubim, município do Agreste pernambucano, acabou preterido pela legenda. Nos bastidores, comenta-se da sua possível ida para o Partido dos Trabalhadores, cujos principais líderes já anunciaram estar de portas abertas para recebê-lo. A nomeação reforça essa hipótese.

Em carta divulgada na manhã desta quarta-feira, Danilo Cabral agradeceu nominalmente a Lula, Teresa, Humberto e Veras. Falou dos desafios e prometeu trabalhar "construindo pontes".

Veja a íntegra da carta:

"Agradeço ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela confiança ao me nomear como superintendente da Sudene. Também quero agradecer à articulação política do senador Humberto Costa, com apoio da senadora Teresa Leitão e do deputado Carlos Veras, e às forças políticas de Pernambuco e demais estados do Nordeste pela nossa nossa indicação.

Vamos trabalhar muito ao lado do ministro Waldez Góes para o desenvolvimento sustentável e inclusivo do Nordeste, Espírito Santo e Minas Gerais. Temos o desafio estratégico de contribuir para a redução das desigualdades, o aumento do PIB, a atração de investimentos e a geração de emprego na área de atuação da Sudene.

Nosso compromisso é de fazer isso com diálogo, construindo pontes, retomando o papel de destaque da Sudene na construção de um Nordeste mais justo e igual. A solução para o Brasil passa pelo Nordeste. Como disse Celso Furtado, o 'Nordeste não pesa ao Brasil'."

Danilo Cabral