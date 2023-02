Débora Aguiar defende o nome de Dani Portela para disputar a Prefeitura do Recife em 2024

A- A+

A vereadora Débora Aguiar, do Coletivo Pretas Juntas (PSOL), em entrevista nesta terça-feira (14) ao programa Folha Política, da Rádio Folha FM 96,7, defendeu o nome da deputada Dani Portela (PSOL) para disputar a Prefeitura do Recife em 2024.

“Seria, inclusive, o resultado do que a gente fala há anos: de ter essa visibilidade, esse ponto de sentido político mesmo, de uma mulher negra ocupar esse espaço de candidatura e futuramente a Prefeitura do Recife”, afirmou a vereadora.

Para Débora, quando o Brasil for um país com igualdade e representatividade para todas as mulheres negras, será bom para toda a população. “Ter Dani na prefeitura seria de grande avanço para a nossa pauta e para tudo que a gente acredita que seja necessário de políticas públicas para garantir o bem viver da população do Recife”, pontuou.

O PSOL hoje faz parte de uma federação com a Rede. As especulações dão conta que o deputado federal Túlio Gadêlha, da Rede, estaria interessado em disputar a prefeitura. Indagada como seria essa definição, Débora disse que ainda “não está muito a par” da questão, e completou dizendo que o nome de Dani é importante pelo sentido político que carrega.

“Dani carrega uma trajetória que representa toda uma população de mulheres que estão na luta, feministas, de mulheres, inclusive, que pautam e que fazem essas incidências dentro dos partidos. A divisão fica com o PSOL pelo número maior de votações, e muito provavelmente seja Dani que venha (como candidata) a prefeita de nossa cidade”, justificou.





