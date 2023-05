A- A+

Delúbio Soares diz que não pretende participar do Governo Lula e defende que base seja contemplada Ex-tesoureiro do PT diz que quer ajudar o partido na construção para as eleições de 2024

Fundador e ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores Delúbio Soares tratou sobre as perspectivas do seu futuro político em entrevista para a Rádio Folha FM 96,7, nesta quinta-feira (11).

O ex-professor de matemática relata que sua agenda está focada na série de viagens que ele faz pelo Brasil para levar a palestra "O Réu sem crime", em que ele comenta os processos do Mensalão e da Lava Jato.

O petista foi alvo de ambas as operações e critica as duas ofensivas judiciais. Ainda nesta quinta-feira (11) será o dia dele levar o debate para o Sindicato dos Servidores Federais, no bairro da Boa Vista, às 18h.

Sobre a possibilidade de disputar as eleições, ele sinaliza que ainda não decidiu se será candidato, mas pondera que, caso decida concorrer, disputará em Goiás. Ele relata que seu domicílio eleitoral permanece na cidade de Goiânia.

"Até dezembro, vou discutir com todos que queiram discutir comigo. Depois de dezembro, começa a eleição para 2024. Eu brinco que candidatura precisa de três coisas: vontade, saúde e base eleitoral. Saúde, eu tenho. As outras vão sendo construídas. As pessoas perguntam se vou ser candidato, mas eu respondo que não sei se vou ser candidato", relata.

Questionado sobre a possibilidade de ocupar um cargo no Governo Lula, ele diz que não recebeu nenhum convite e que não aceitaria uma proposta, caso seja convidado. Ele pondera que somente participaria

"Se for convidado, não fui e acho que não devo ser. Mas, se for (convidado), não vou participar agora. Tem que passar um tempo. Talvez em um outro governo, num governo futuro, mas esse Governo Lula foi eleito por uma base e ele tem que contemplar essa base. E a tarefa do militante político é apoiar as pessoas que estão no governo, os ministros, presidentes das estatais", conclui.

Delúbio Soares afirma que quer ajudar o partido na construção para as eleições em 2024 e afirma que partido precisa aumentar sua presença nos municípios, em especial, no Nordeste.

Ele avalia que a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está bastante consolidada na Região, mas que essa representatividade precisa estar refletida nas câmaras municipais e prefeituras.

