Deputada Débora Almeida será a relatora dos vetos da LDO 2024 em comissão da Alepe Texto será votado na CCLJ na próxima semana, segundo reforçou o presidente do grupo

A deputada governista Débora Almeida (PSDB) foi a sorteada para ser relatora dos vetos da governadora Raquel Lyra (PSDB) à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024.

Os artigos, parágrafos e incisos rejeitados pela tucana foram distribuídos nesta terça-feira (3) aos membros da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (CCLJ) da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

O texto será votado na CCLJ na próxima semana, segundo reforçou o presidente do grupo, o deputado Antônio Moraes (PP).

À reportagem da Folha de Pernambuco, Moraes afirmou que ontem (segunda) teve uma conversa com o secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça, a respeito dos trechos vetados, a fim de ver o que é possível negociar.

“A tendência é encontrar aí o caminho que atenda todo mundo, atenda a Assembleia, uma vez que a maioria dos votos é em cima de proposta de deputados”, ponderou Moraes.

A governadora sancionou a LDO 2024 no último dia 24, com vetos a todos os acréscimos feitos pelos deputados da Alepe sob o argumento de que alguns são inconstitucionais e outros contrariam o interesse público.

À reportagem, a deputada Débora ressaltou que é constitucional a decisão do Executivo estadual sobre o assunto, e citou algumas discordâncias entre o Palácio das Princesas e os deputados. “Alguns desses artigos teriam ultrapassado o poder do Legislativo, fixando, por exemplo, prazos e modos de atuação que se entenderam que foram interferência no poder”, disse.

