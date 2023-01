A- A+

Deputada Socorro Pimentel se reúne com Priscila Krause e leva demandas à vice-governadora Na pauta, dentre outros temas, a convocação dos aprovados no concurso de 2018 para soldados da PM

Nesta quinta (19), a deputada estadual Socorro Pimentel (UB) fez uma visita institucional à vice-governadora do estado, Priscila Krause. Na ocasião, a parlamentar, que atuou na Alepe ao lado de Priscila em seu primeiro mandato, levou algumas demandas ao executivo.

Na pauta, dentre outros temas, esteve a convocação dos aprovados no concurso de 2018 para soldados da Polícia Militar, que aguardam o chamado para as próximas etapas do certame. “Trouxemos essa demanda da segurança para a vice-governadora, mas o nosso pedido se estende aos concursados da saúde, da educação e de outros setores que precisam desse reforço no quadro de servidores”, disse Socorro.

“Agradeço à vice-governadora pela receptividade e pela atenção às pautas que apresentei durante o encontro. Agora, no Poder Executivo, tenho certeza de que Priscila terá uma atuação de excelência e poderá contar com o apoio do nosso mandato na Assembleia Legislativa”, finalizou a parlamentar.

Veja também

Futebol "Só jogou Série A", elogia Dado Cavalcanti sobre chegada de Paulo Miranda