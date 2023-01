Deputado eleito Mário Ricardo não descarta disputar Prefeitura de Igarassu em 2024

A- A+

Ex-prefeito de Igarassu e deputado estadual eleito Mário Ricardo (Republicanos), em entrevista ao programa Folha Política, da Rádio Folha FM 96,7, nesta terça-feira (31), não descartou uma possível candidatura à prefeitura de Igarassu em 2024. “Na política, não se pode dizer nunca nem jamais. Eu aprendi isso quando entrei na política”, disse Ricardo ao ser indagado se poderia disputar a eleição de 2024.

O deputado eleito ressaltou a ligação próxima que mantém com o município de Igarassu, onde foi prefeito por dois mandatos. “Me dediquei de corpo e alma, fiz por amor, paixão, tinha compromisso com as pessoas, com os amigos, mais compromisso com a terra que me criou”, disse.

“Mas vamos deixar (20)24 para (20)24. Estou muito focado no meu mandato, de fazer as entregas, de dar voz a esses municípios que acreditaram na gente”, acrescentou. O deputado afirmou, no entanto, que “estará dentro da “eleição”. “Vamos fazer esse debate no momento certo, na hora certa, mas se amanhã eu tiver que ser convocado e me achar preparado para isso, vou sentar com as pessoas que fazem política comigo. Política não se faz sozinho”, acrescentou.

Segundo Ricardo, antes de tudo é preciso saber se a população quer, se o grupo político quer. “Antes de ganhar uma eleição nas urnas, você ganha dentro do grupo político que faz parte”, comparou. O parlamentar exemplificou com a decisão partidária dele de ir para o Republicanos. “Fui para o Republicanos porque fizemos uma discussão dentro do grupo político que eu faço parte. Eu era do PTB, mas o partido perdeu totalmente a linha que a gente defende”, justificou.

Ao aprofundar as razões pelas quais deixou o PTB, o deputado disse que a sigla se perdeu no espaço e no tempo. “Acabou agora o partido. Um partido com uma história (que vem) de Getúlio Vargas, das lutas trabalhistas. Essas bandeiras desapareceram por maluquice de uma liderança nacional que não ouviu as bases, Roberto Jefferson”, analisou.

Quanto ao posicionamento que vai assumir em relação ao governo Raquel Lyra, Mário Ricardo descartou a oposição. “Eu tomei a decisão, junto com nosso companheiro, William Brígido, que também foi eleito de deputado, de apoiar a governadora Raquel Lyra no segundo turno da eleição. (...) Agora vamos para uma nova discussão ”, disse.

Ricardo afirmou que vai sentar com Brígido para conversar e, partir daí terá dois caminhos: ser governo ou independente. Hoje o parlamento pernambucano, nesse aspecto deu uma avançada maior. Tem o bloco da oposição, da situação e também o dos independentes, dentro do regimento da própria casa legislativa”, acrescentou.

O deputado esclareceu que o apoio dele à governadora está vinculado aos compromissos dela com a região e com o estado. "Não a apoiei pedindo nenhum cargo, nenhum espaço”, esclareceu. A única exigência, disse ele, foi a entrega de um documento com dez pontos “imprescindíveis para serem feitos dentro da região para que o estado avance cada vez mais”.

Veja também

Pandemia Covid-19: Pfizer pede à Anvisa registro definitivo de vacina bivalente