Deputado federal Coronel Meira (PL) visita Folha de Pernambuco

O deputado federal Coronel Meira (PL) visitou a Folha de Pernambuco na manhã desta terça-feira (23). O coronel, acompanhado de sua equipe, foi recebido pelo empresário Eduardo de Queiroz Monteiro, presidente do Grupo EQM , do qual faz parte a Folha de Pernambuco.

Também estiveram presentes na visita o diretor Executivo da Folha, Paulo Pugliesi; a diretora Administrativa do jornal, Mariana Costa; o diretor Operacional da empresa, José Américo Lopes Góis; o assessor especial da presidência do Grupo EQM, Joni Ramos; a editora-chefe da Folha de Pernambuco, Leusa Santos; a gerente de jornalismo da Rádio Folha FM 96,7, Marise Rodrigues; e a colunista de política do jornal, Betânia Santana.

O deputado estava acompanhado do chefe de gabinete, coronel Stenio Farias; da assessora parlamentar em Brasília, Zodja Costa; do assessor parlamentar em Pernambuco, Bruno Cantarelli; e do advogado Paulo Abou Hana.

Durante a visita à diretoria, o parlamentar abordou diversos assuntos, entre eles a importância da Escola de Sargentos e o papel fundamental do ministro da Defesa, José Mucio Monteiro, para garantir a escola no Estado; a Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção; e o lançamento do Programa Águas de Pernambuco. Segundo o deputado, segurança pública e agricultura são as bandeiras defendidas na sua gestão na Câmara.



Depois do encontro, o parlamentar participou do Programa Folha Política, da Rádio Folha FM 96,7, comandado por Jota Batista, e conheceu as demais instalações do jornal.

