Deputados repercutem encontro com a governadora Raquel Lyra O presidente da Alepe, Álvaro Porto, disse que o governo precisa ter diálogo com os deputados

O presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), Álvaro Porto (PSDB), afirmou, após participar da reunião da governadora Raquel Lyra (PSDB) com 47 dos 49 deputados estaduais, que vai conversar com os outros parlamentares para identificar quais as prioridades comuns e facilitar o encaminhamento dessas demandas à chefe do executivo estadual.

O deputado se refere ao pedido de Raquel de que cada um dos deputados levem a ela três ou quatro prioridades de seu mandato para as reuniões que vai realizar individualmente com eles. “Há vários deputados da mesma região, então não adianta, por exemplo, a gente trazer quatro demandas do Agreste e Izaías Régis, o líder do governo, trazer as mesmas demandas”, explicou Porto.

O presidente da Alepe também disse que pediu à governadora que todo projeto que for enviado à Casa Joaquim Nabuco seja antes conversado com os deputados. “A gente vai discutir esses projetos, vai encaminhar para a aprovação. Então, o governo precisa ter diálogo com os deputados”, acrescentou.

Quanto aos trabalhos no início desta 20ª legislatura da Alepe, Álvaro Porto disse que, como o nome do líder do governo já está definido, está aguardando quem vai ficar na liderança da oposição para que sejam encaminhadas as conversas e decididas as comissões.

O líder do governo na Alepe, Izaías Regis (PSDB), afirmou, também depois da reunião com Raquel, que a independência do parlamento tem que existir, mas pelo que ele observou no encontro desta sexta-feira (03) a indepedência não será relevante na casa legislativa.

“Mesmo os que se dizem independentes estão todos coesos com a governadora Raquel Lyra. Então, para nós, não vamos ter dificuldade de liderar essa bancada de independentes e a bancada de apoio a Raquel Lyra. Eu não tenho dúvidas de que vamos ter capacidade e condições de fazer o que a governadora precisa que seja feito”, garantiu o parlamentar.

Quanto à reunião com a governadora, Regis disse que todos os deputados presentes tiveram a oportunidade de falar. “Todos reivindicaram. Agora vai haver reuniões individuais para que os deputados de cada região reivindiquem as suas demandas e, com certeza, vamos nos sair muito bem”, acrescentou.

Já a deputada Dani Portela (PSOL) esclareceu que as pontes que a governadora quer estabelecer entre o Poder Legislativo e o Executivo são importantes, já que deve existir harmonia entre ambos, mas que eles precisam ser independentes entre si. “Isso é uma coisa que a gente vem buscando no Legislativo: o fortalecimento do Poder Legislativo e a independência do Poder Executivo”, esclareceu.

Dani tem uma posição bem clara em relação ao governo Raquel Lyra desde o início da gestão. “Até o momento, dos 49 deputados e deputadas, sou a única que já se posicionou na oposição ao governo, mas queremos fazer uma oposição responsável, propositiva, que dialogue para enfrentar as desigualdades que existem em Pernambuco, mas a nossa tarefa, sobretudo, é fiscalizar esse governo que se inicia”, afirmou.

Para a reunião com a governadora, Dani levou três pautas que ela julga da maior importância: o funcionamento do Arquivo Público, que depois das exonerações não reabriu; despejos de famílias pobres que não têm onde morar e a nomeação de professores aprovados em concursos públicos que precisam ser chamados.

No caso dos despejos, a parlamentar disse que as ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) que impediam despejos durante a pandemia chegaram ao prazo final, e agora a há muitas ocupações no estado sendo notificadas. “São milhares de famílias que estão sendo despejadas e não têm aonde ir. Isso é uma questão de política pública de estado. A governadora se elegeu prometendo ampliar o número de moradias entregues, e o déficit habitacional de Pernambuco é um dos maiores do país”, explicou.

