Deputados visitam Folha de Pernambuco em cumprimento pelos 25 anos de história

A- A+

A Folha de Pernambuco recebeu, na tarde desta segunda-feira (24), a visita de representantes políticos do Estado. O Deputado Álvaro Porto, presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), cumprimentou a diretoria do jornal pelos 25 anos de história completados este ano.

Os deputados estaduais Franz Hacker (PSB), Rodrigo Novaes (PSB), Mario Ricardo (Republicanos), Joãozinho Tenório (Patriota), João de Nadegi (PV) e Rodrigo Farias (PSB) participaram da reunião.



O veículo recebeu uma homenagem na Alepe na última quinta-feira (20), proposta pelo deputado Sileno Guedes.

Durante a visita, a diretora Administrativa do jornal, Mariana Costa, fez uma apresentação sobre as mudanças acontecidas no jornal com o passar do tempo. Parcerias, mudanças para a adequação ao jornalismo online e a importância da cobertura local foram expostas pela diretora.

"A gente hoje entende que a gente tem que abraçar todos os nichos de conteúdo", explicou Mariana.

Veja também

Futebol Ceará anuncia Eduardo Barroca como novo técnico