Desembargador Luiz Carlos de Barros Figueirêdo faz análise ao "passar o bastão" no TJPE Solenidade acontece no Salão do Pleno do TJPE, situado no 1° andar do Palácio da Justiça

O desembargador Luiz Carlos de Barros Figueirêdo, presidente da gestão anterior do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), foi o primeiro a falar durante a cerimônia de posse da nova diretoria da instituição, realizada na tarde desta sexta-feira (2).

Em seu discurso, ele destacou a gratidão de ter sido presidente, fez agradecimentos aos familiares, amigos e colegas de trabalho e várias citações. A solenidade acontece no Salão do Pleno do TJPE, situado no 1° andar do Palácio da Justiça.

Tomam posse os desembargadores Ricardo Paes Barreto como presidente; Fausto Campos como 1° vice-presidente; Eduardo Sertório, na 2ª vice-presidência; e Francisco Bandeira de Mello como corregedor-geral da Justiça.

"Justiça é como a divindade, só se manifesta naqueles que nela creem. Tenho obrigação e tinha de fazer o meu melhor. Se o meu melhor é pouco, paciência. Mas tinha que me dedicar integralmente", inicia.

Ele também fez uma análise das atividades realizadas durante sua gestão, do que prometeu e cumpriu, incluindo prêmios que o Tribunal ganhou no período.

Logo após, houve as assinaturas de posse da nova gestão. O desembargador Luiz Carlos de Barros Figueirêdo declarou o desembargador Ricardo Paes Barreto como novo presidente do TJPE.

No evento, estão sentados à mesa a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), e o presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) e deputado estadual também pelo PSDB, Álvaro Porto. O encontro entre os dois acontece um dia depois em que houve o vazamento de um áudio, onde Porto critica a gestão da tucana. Raquel disse ter sofrido violência política de gênero.

Além da dupla, o prefeito do Recife, João Campos (PSB) também está sentado à mesa, assim como o desembargador Luiz Carlos de Barros Figueirêdo (de quem Ricardo Paes Barreto herda o cargo); o procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Marcos Carvalho; o ministro de Estado da Defesa, José Mucio Monteiro Filho; o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco (OAB-PE), Fernando Ribeiro Lins; e o ministro do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins.

Também marcam presença na solenidade: o presidente do Grupo EQM e da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro; o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula; a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos; a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause (Cidadania); a senadora Teresa Leitão (PT); o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), Valdecir Pascoal; o ex-governador de Pernambuco, João Lyra Neto; o presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara; e o prefeito de Olinda, professor Lupércio (PSD), além de deputados estaduais e federais, secretários estaduais e municipais e outras autoridades.

