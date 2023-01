Detran-PE informa que emissão de CNH e demais documentos está normalizada após nomeação de servidora

A- A+

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE) informou, no fim da manhã desta terça-feira (10), que a emissão de documentos expedidos pelo órgão está normalizada.



O comunicado acontece no mesmo dia da nomeação de Ana Teresa Alves Vieira para ficar à frente do Detran-PE após o órgão ficar sem emitir documentos porque o presidente - responsável pelas assinaturas - haver sido exonerado com a posse da governadora Raquel Lyra.



Ana Teresa Vieira, informa o órgão, é servidora do Detran e está respondendo pela presidência.

De acordo com o comunicado, todos os condutores que, a partir de 1º de janeiro, "concluíram os processos de 1ª habilitação, renovação da CNH ou mudança de categoria, por exemplo, estão com documentos liberados, além da documentação referente a veículos, como transferência de propriedade".

