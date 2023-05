Diogo Moraes vai voltar para a Assembleia Legislativa

A- A+

Com a vitória de Rodrigo Novaes (PSB) para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PE), o suplente Diogo Moraes (PSB) vai assumir o cargo de deputado estadual.



Bastante querido entre seus pares, ele acompanhou a eleição do correligionário e foi bastante cumprimentado após o anúncio do resultado.

