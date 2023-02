Doriel Barros acredita que Codevasf e Sudene devem ser comandadas por nomes locais

A- A+

O deputado estadual e presidente estadual do PT, Doriel Barros, afirmou, nesta quinta-feira (23), em entrevista por videochamada ao programa Folha Política, da Rádio Folha FM 96,7, que vai retomar os diálogos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a ocupação de cargos ainda não preechidos do segundo e terceiro escalões do governo federal com nomes locais.

"Em breve, estaremos aí com todos os espaços definidos, com as indicações feitas, o PT já está com esse diálogo feito com os partidos aliados e ao mesmo tempo buscando nessa articulação nacional fazer as indicações do partido para ocupar esses espaços", disse.

Quanto ao PT de Pernambuco ficar com os comandos da Codevasf e da Sudene, como se tem especulado, o parlamentar disse que o PT local tem essas expectativas, mas não por se achar melhor ou mais importante que outros partidos aliados que também estão fazendo indicações.

"A gente entende que o PT de Pernambuco deu uma grande contribuição ao projeto político nacional quando aqui abrimos mão de uma candidatura própria diante de um projeto nacional, que permitiu a eleição do presidente Lula", lembrou.

"Pernambuco teve um papel destacado nesse processo. Então, acreditamos que Pernambuco pode, sim. Temos quadros capacitados que podem ocupar esses espaços", acrescentou. O parlamentar disse estar muito confiante e que esses espaços devem ficar mesmo com o PT local. Afirmou, ainda, que há outros espaços que devem ser ocupado pela legenda, como o Incra e a Superintendência Regional do Trabalho eEmprego (SRTE).

Em relação à polêmica envolvendo a Transnordestina, que, no final do governo Bolsonaro teve abortado o ramal que liga Salgueiro ao Porto de Suape, o deputado disse que não há necessidade de sensibilizar Lula para que isso seja desfeito, porque a ferrovia é um projeto que nasceu com o petista presidente.

"Bolsonaro e a sua turma foi que fizeram as mudanças para que Transnordestina não chegasse até Suape. Agora, nós estamos todos envolvidos e buscando reverter esse movimento que foi feito por Bolsonaro", explicou.

Segundo o parlamentar, aqui em Pernambuco, muitos políticos bolsonaristas apoiaram a medida, mas agora fazem um discurso político apontando o dedo para Lula. "Eles deveriam apontar o dedo para o presidente deles, que foi quem durante os quatro anos não fez nada para que a Transnordestina tivesse continuidade", esclareceu.

Doriel acrescentou que, na reunião que a bancada teve com a governadora Raquel Lyra (PSDB) garantiu que não vai faltar da parte da bancada o compromisso de poder reforçar a conclusão da Transnordestina, privilegiando o Porto de Suape como referência. "Tenho absoluta certeza que o presidente Lula vai dar continuidade", completou.

Federação

Segundo o deputado, o PT ainda não fez um debate com o seu diretório sobre a posição que vai assumir em relação ao governo, mas a federação (PT, PCdoB e PV) se posicionou, até que seus deputados façam um debate político, pela independência na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

"Nem o PT nem o PV nem o PCdoB não fizeram um debate político porque estão com foco nesse momento na ocupação dos espaços federais e em outros debates que estão sendo feitos na organização de seus partidos, mas a bancada na Alepe se posionou pela independência", acrescentou.

Quanto às definições para as comissões permanentes da Alepe, Doriel disse que espera ser reconduzido à Comissão de Agricultura, que liderou no mandato anterior.

"Além de ser agricultor familiar, fui diretor do sindicato de Águas Belas, diretor e presidente da Fetape. A gente tem uma relação com o campo, é fundamental ter na comissão de Agricultura pessoas que tenham identidade com o campo", justificou.

