Duplicação da BR-423 é uma das preocupações de Lula, afirma Renan Filho no lançamento do Novo PAC O Arco Metropolitano do Recife também foi pauta do discurso de Renan

O ministro dos Transportes, Renan Filho, participa no evento de lançamento do Novo PAC, nesta segunda-feira (11), no Recife, e falou que a duplicação da BR-423 está inclusa na lista de obras que vão receber investimentos e é uma das preocupações do presidente Lula.

“O Estado já concedeu a licença de implantação e, nos próximos dias, nós vamos dar a ordem de serviço para o primeiro lote, que vai sair da cidade de São Caetano até Lajedo.

O Arco Metropolitano do Recife também foi pauta do discurso de Renan. Ele falou sobre as divisões de lote e a participação do Governo do Estado nessa construção.

“O Lote Norte vai de São Lourenço da Mata até a cidade de Goiânia, e o Lote Sul, de São Lourenço da Mata até o Cabo de Santa Agostinho. Nós dividimos esse Lote Sul em dois. A Governadora quer tocar uma parte dessas obras, que eu acho sempre muito relevante. O estado de Pernambuco tem uma receita corrente líquida. Receita corrente líquida é tudo aquilo que o Estado arrecada para fazer frente às suas necessidades de salário, de investimento, de cerca de R$ 35 milhões por ano”, complementou.

Ainda segundo Renan, o Governo Federal está garantindo uma operação de crédito que, somada à outras, dá aproximadamente R$ 3,5 milhões para investimentos em infraestrutura e em diversas áreas, em Pernambuco.

