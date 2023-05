A- A+

“É importante olhar para frente”, diz Paulo Câmara, em entrevista Gestor reafirmou defesa do seu legado no comando de Pernambuco

O ex-governador de Pernambuco e presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, desejou sucesso à governadora Raquel Lyra (PSDB), mas ponderou que é preciso “olhar para frente” e “ir atrás para fazer com que as coisas aconteçam”.

“A gente só deseja sucesso para a governadora, que ela possa fazer um excelente trabalho. Agora é importante olhar para frente porque Pernambuco também tem muitos desafios, e o governo não pode ficar parado esperando que as coisas aconteçam. Tem que ir atrás para fazer com que as coisas aconteçam na vida das pessoas”, afirmou, em entrevista à Rádio CBN, ontem.

Defesa do legado

Paulo Câmara ainda voltou a defender o seu legado em Pernambuco e abordou suas impressões sobre a atual situação do Governo do Estado.

O gestor voltou a afirmar que deixou o Estado “muito arrumado”. Ao ser questionado sobre as críticas feitas pelo atual governo sobre sua gestão, Paulo Câmara reafirmou que “Pernambuco nunca esteve tão equilibrado”, com uma “carteira de obras jamais vista”.

Segundo ele, a situação em que ele entregou o Estado no início do ano é melhor do que a que ele recebeu em janeiro de 2015. Ele ainda enfatizou as crises enfrentadas pelo País como desafios que tiveram que ser enfrentados no seu mandato.

“Eu tenho plena convicção do trabalho que foi feito e essa questão de atribuir culpas a um antecessor, isso faz parte também do jogo político. Só que as contas públicas são números, têm balanço, têm relatórios dentro da lei de responsabilidade fiscal. Então é só comparar Pernambuco como estava em 31 de dezembro de 2014 e como nós deixamos Pernambuco em 31 de dezembro de 2022”, disse.

Veja também

AMÉRICA DO SUL Brasília: Lula recebe líderes sul-americanos em reunião para tentar relançar integração regional