“É muito bonito ver esse reencontro do passado de Pernambuco com o seu futuro”, diz Raquel Lyra Durante reinauguração da Refinaria Abreu e Lima, governadora comemorou a boa relação com Lula

Foi com entusiasmo que a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), participou da retomada de investimentos feitos pelo Governo Federal à Refinaria Abreu e Lima, situada no Complexo Portuário de Suape, em Ipojuca, Litoral Sul do Estado. Na presença do presidente Lula (PT), ela deixou de lado as barreiras políticas e teceu elogios às boas relações entre as gestões local e nacional.

Durante a cerimônia, que aconteceu na tarde desta quinta-feira (18), ela disse que “é muito bonito ver esse reencontro do passado de Pernambuco com o seu futuro”.

Logo no início do discurso, Lyra relembrou a primeira ida a Brasília para conversar com Lula, no dia 9 de janeiro de 2023, um dia após aos atos antidemocráticos aos três Poderes.

“Quando a gente se junta, a gente é capaz de superar os desafios que estão postos à nossa frente”, declarou a governadora, reconhecendo que a união política contribui para o desenvolvimento do País.

Olhando ao redor, Raquel abordou os pontos de contribuição da retomada de investimentos à refinaria. Essas obras na unidade serão realizadas com recursos oriundos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e devem gerar 30 mil empregos diretos e indiretos. Quando for entregue, a refinaria Abreu e Lima vai produzir 13 milhões de litros de Diesel S10, diariamente.

“Eu quero fazer um registro que eu tenho feito em cada cantinho de Pernambuco que eu tenho ido. É da solidariedade do presidente Lula ao povo de Pernambuco, por trabalhar de maneira incansável para que a gente pudesse retomar nossa capacidade de investimento e devolver Pernambuco ao seu lugar de liderança no Nordeste Brasileiro”, destacou.

O projeto de ampliação da Rnest contempla a construção do Trem 2, que está em fase de contratação e tem previsão de finalização para 2028, quando a refinaria pernambucana terá capacidade para processar 260 mil barris de petróleo por dia. Os serviços do Trem 2 estão previstos para o segundo semestre deste ano.

No pacote de ações que serão realizadas na Rnest, ainda está prevista a construção da primeira unidade SNOX do refino brasileiro, responsável por transformar óxido de enxofre (SOx) e óxido de nitrogênio (NOx) em um novo produto para comercialização.

Segundo a Petrobras, estas obras já estão em andamento e a unidade começa a operar ainda este ano. O Trem 1 também será atendido com uma ampliação, proporcionando aumento de carga, melhor escoamento de produtos leves e maior capacidade de processamento de petróleo do pré-sal. A expectativa da estatal é de concluir esta obra no Trem 1 no primeiro trimestre de 2025.

