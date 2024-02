A- A+

Edital do concurso da Polícia Científica será divulgado ainda no primeiro semestre, afirma Gleide Ângelo A fala foi feita após reunião da comissão provisória de deputados com o chefe da Casa Civil

A deputada estadual Gleide Ângelo (PSB) afirmou, com exclusividade à Folha de Pernambuco, que o edital para o concurso da Polícia Científica deve ser divulgado ainda neste primeiro semestre de 2024.

A fala foi feita na manhã desta terça-feira (20), após a reunião da comissão privisória formada pelos deputados estaduais Joel da Harpa (PL), Eriberto Filho (PSB), Renato Antunes (PL) e Mario Ricardo (Republicanos), com o chefe da Casa Civil, Túlio Vilaça, para discutir as demandas das associações dos profissionais de segurança de Pernambuco.

Durante a tarde, o Governo de Pernambuco confirmou a informação a respeito do edital.

O concurso

O concurso foi divulgado pela governadora Raquel Lyra no dia 6 de novembro de 2023. A resolução que autoriza a Secretaria de Administração (SAD) e a Secretaria de Defesa Social (SDS) a aplicarem o certame foi assinada pela gestora e publicada no Diário Oficial do Estado do dia seguinte ao anúncio.

Ao todo, serão 77 vagas para o cargo de agente de medicina legal, 60 para médico legista e 77 para perito criminal.

