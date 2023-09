Eduardo da Fonte vê ministério ao PP com naturalidade: "o partido já tem votado com o presidente"

A- A+

Presente na 12ª edição do Fórum Nordeste, promovido pelo Grupo EQM, nesta segunda (4), o deputado federal Eduardo da Fonte (PP) comentou sobre a reforma ministerial que será apresentada pelo governo Lula para ampliar a base no Congresso, incluindo siglas como o Republicanos e o PP em novas pastas.



Segundo Eduardo da Fonte, o PP aguardará a decisão de Lula. "O tempo é o tempo do presidente. É natural que haja alguns ajustes, mas a expectativa é muito positiva para que aconteça o quanto antes", disse. Ele destacou que a sigla já está alinhada com o governo em votações importantes.



O parlamentar avaliou que a entrada do PP no governo federal não muda o cálculo dos votos que o partido tem garantido na câmara dos deputados. "O PP já tem votado com o presidente. Eu não vejo nenhuma alteração depois que venha assumir o ministério a acrescentar. Consolida a posição do partido. O partido já tem votado com o presidente em temas importantes para o país e vai continuar votando", destacou.





