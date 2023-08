A- A+

Eduardo de Queiroz Monteiro recebe título de cidadão barreirense Honraria foi concedida pela contribuição do empresário no desenvolvimento do município

O presidente do Grupo EQM e fundador da Folha de Pernambuco, Eduardo de Queiroz Monteiro, recebeu, na última sexta-feira (18), o título de Cidadão Barreirense, que foi aprovado por unanimidade pelos pela Câmara de Vereadores da cidade, formada por 13 parlamentares. A solenidade foi realizada na residência do prefeito do município, Carlos Artur.

Em seu discurso, Eduardo de Queiroz Monteiro agradeceu o reconhecimento. "Quero agradecer ao prefeito Carlos Arthur por essa sessão solene para nós tão importante, um reconhecimento para mim, sob certo aspecto imerecível, mas estou muito honrado. Eu e minha família nos sentimos homenageados e agradecidos por esse gesto tão importante para nós", disse o presidente do Grupo EQM.

O prefeito de Barreiros, Carlos Arthur Soares de Avellar Júnior, reconheceu a importância do trabalho do empresário na geração de oportunidades no município. “Fico feliz em prestar, junto com a Câmara, essa homenagem ao senhor Eduardo Monteiro, que faz tanto por Pernambuco e por nossa cidade, com a geração de empregos e oportunidades por meio da Usina Cucaú", disse.

Na justificativa do requerimento, o autor, vereador José Henrique da Silva Costa, que também é presidente da Câmara Municipal, ressaltou a importância de Eduardo Monteiro para o desenvolvimento do município.

“Como demonstração do reconhecimento por sua relevante atuação na reestruturação da economia da cidade de Barreiros, após o fechamento da Usina Central Barreiros, Dr. Eduardo de Queiroz Monteiro, com uma visão empresarial ampla e sustentável, pautada na responsabilidade social, absorveu grande parte da mão de obra produtiva do nosso município, gerando empregos diretos e indiretos na Usina Cucaú, além de ter viabilizado uma estrada ligando Barreiros até a Usina Cucaú", diz um excerto do requerimento.

No documento, o vereador também lembrou a reativação de uma ponte que atravessa o Rio Una, no Engenho Bombarda, beneficiando centenas de pequenos agricultores e parceleiros que dependem exclusivamente da manutenção dessa atividade agrícola. Essa ação do empresário, segundo o vereador, evitou a precarização das condições socioeconômicas da região.

O presidente da Câmara dos Vereadores de Barreiros complementou o prefeito, afirmando que "Eduardo Monteiro é o esteio do município". "Barreiros não tem uma indústria, não tem uma fábrica, e o Dr. Eduardo sustenta as famílias mais necessitadas e carentes do nosso município, gerando empregos. Hoje, Dr. Eduardo é o maior gerador de empregos da nossa região, por isso nada mais justo que conceder a ele esse título", disse Henrique.

Durante a homenagem o empresário Marcelo Lacerda, proprietário do Engenho Carassú, também falou. Em seu discurso, Lacerda, relembrou as dificuldades enfrentadas com o fechamento da Central Barreiros e a viabilização de obras por Eduardo Monteiro que melhoraram o município. "E visbilizou não foi só pra gente, não. Foi para o povo, aquelas comunidades dos engenhos, mais de mil pessoas. Com isso, a gente fez centro social, preparou o pessoal", disse.

