Eleições 2024: José Queiroz lidera pesquisa em Caruaru; Rodrigo Pinheiro aparece em segundo lugar

O Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (IPESPE) realizou, entre os dias 26 e 30 de novembro deste ano, em Caruaru, uma pesquisa de intenção de voto para a prefeitura do município. O ex-prefeito José Queiroz (PDT) é quem lidera no levantamento, com 31%. Em segundo lugar, está o atual prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSDB), com 29%.

Em terceiro lugar aparece o Delegado Lessa (PP), com 16% das intenções de voto. Raffiê Delon (União Brasil) pontua 4%. Depois dele está o candidato Fernando Rodolfo (PL), com 3% conquistados. Com 2%, a lista aponta Tonynho Rodrigues (MDB). Armandinho (Solidariedade) e Rosa Amorim (PT) têm 1% cada.

Optaram por branco, nulo ou nenhum dos candidatos em questão, 10%. Não souberam ou não quiseram responder está representado em 4%.

A margem de erro desta pesquisa é de 4,1 pontos para mais ou para menos, tendo 95,45% de confiabilidade. Para essa pesquisa, foram ouvidas 600 pessoas na cidade, com 16 anos ou mais. O primeiro turno das eleições municipais de 2024 está previsto para acontecer no dia 6 de outubro - primeiro domingo do mês.

Rejeição (em quem não votaria de jeito nenhum)

Em primeiro da lista, aparece Raffiê Dellon (União Brasil), com 55%. Depois, Fernando Rodolfo (PL), com 53%. Em terceiro lugar está o Delegado Lessa (PP), com 49%. Após ele, vem Tonynho Rodrigues (MDB), em quem 47% dos eleitores caruaruenses entrevistados "não votariam de jeito nenhum".

Na sequência, Rosa Amorim (PT) aparece com 46%. O atual prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSDB), surge com 45%. Armandinho (Solidariedade) tem 40% e, por fim, José Queiroz (PDT) com 38%.

Certeza do voto

Em contraste com o item de rejeição, a pesquisa possibilita ainda que os entrevistados apresentem o candidato em quem "votariam com certeza". Nela, o primeiro lugar, assim como as intenções de voto, é ocupado por José Queiroz (PDT), que alcançou a marca dos 30%, sendo seguido por Rodrigo Pinheiro (PSDB), que recebeu 23%.

Delegado Lessa (PP), em terceiro lugar, teve as menções “com certeza” representadas em 14% na pesquisa. Em quarto lugar, Fernando Rodolfo (PL) recebeu 5%.

Raffiê Delon (União Brasil), que soma 4% das intenções de voto na pesquisa, tem também 4% no item.

Armandinho (Solidariedade) soma 2% de intenções de votos "com certeza", assim como Tonynho Rodrigues (MDB). Encerrando a lista do item de certeza do voto, Rosa Amorim (PT) pontua 1%.

Entrevistados na pesquisa

Das 600 pessoas ouvidas pelo IPESPE, 55% se identificam como pertencentes ao gênero feminino, enquanto 45% são do gênero masculino. Moradores da área urbana são representados em 89%, enquanto 11% são da área rural de Caruaru. Dos entrevistados entre 16 e 24 anos, são 13%; dos 25 aos 44, são 43%; os que têm entre 45 e 59, representam 25%; e os que têm 60 anos ou mais, 19%.

Os entrevistados que têm até o Ensino Fundamental como grau de instrução representam 45%; os que têm até o Ensino Médio, são 40%; os que registram-se no Ensino Superior aparecem em menor quantidade: 15%.

Os que têm como renda familiar mensal até dois salários mínimos são 59%, enquanto os que ganham de dois a cinco salários mínimos aparecem em 30%; e o percentual com mais de cinco salários mínimos é de 11% dos entrevistados.

Termômetro para as Eleições 2024

Ao IPESPE, os entrevistados interessados nas eleições municipais do próximo ano formam 45%, sendo 19% o grupo que demonstrou "muito interesse", e 26% o que demonstrou "algum interesse".

Os que têm "pouco interesse" correspondem a 27%, assim como os que dizem "não ter interesse" no assunto. Quem "não sabe" ou "não respondeu" constitui 1%.

Avaliação do presente

Questionadas sobre a atual gestão da cidade de Caruaru, conduzida por Rodrigo Pinheiro (PSDB), que assumiu o Executivo deixado por Raquel Lyra (PSDB) - hoje à frente do Governo do Estado de Pernambuco, 55% das pessoas ouvidas a aprovam; 36% desaprovam e 9% não responderam.

A atuação do político foi apontada como “ótima ou boa” por 33% dos entrevistados; “regular” para 36%; “ruim ou péssima" por 26%; e 5% não responderam.

A pesquisa também ouviu avaliações a respeito do governo de Raquel Lyra (PSDB), em Pernambuco, e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Brasil (ver tabela no final da matéria).

Prioridades em 2024

Segundo o público de Caruaru que participou da pesquisa, as áreas que devem ser uma prioridade para a próxima gestão municipal são, por ordem de votos: saúde; educação e creches; calçamento e recapeamento de ruas e avenidas; combate às drogas; Guarda Municipal e segurança; emprego e renda; coleta de lixo e limpeza pública; trânsito e mobilidade urbana; assistência aos moradores de rua e vulneráveis; iluminação pública; conservação de jardins, praças e parques; apoio às pessoas com deficiência; habitação; esportes e lazer; transporte público; e cultura. Veja os votos detalhados por cada tema na tabela abaixo.

IPESPE

O IPESPE nasceu em 1986, a partir da parceria de professores universitários e pesquisadores. Com 37 anos de atuação, tanto a nível Brasil quanto internacional, é referência em pesquisas de opinião pública e de mercado, estando entre os mais longevos nacionalmente.

VEJA OS NÚMEROS:

Pesquisa IPESPE: corrida municipal em Caruaru

Intenção de voto para prefeito (estimulada)

José Queiroz (PDT) - 31%

Rodrigo Pinheiro (PSDB) - 29%

Delegado Lessa (PP) - 16%

Raffiê Dellon (União Brasil) - 4%

Fernando Rodolfo (PL) - 3%

Tonynho Rodrigues (MDB) - 2%

Armandinho (Solidariedade) - 1%

Rosa Amorim (PT) - 1%

Ninguém/Branco/Nulo - 10%

Não sabe/Não respondeu - 4%

Rejeição (em quem não votaria de jeito nenhum)

Raffiê Dellon (União Brasil) - 55%

Fernando Rodolfo (PL) - 53%

Delegado Lessa (PP) - 49%

Tonynho Rodrigues (MDB) - 47%

Rosa Amorim (PT) - 46%

Rodrigo Pinheiro (PSDB) - 45%

Armandinho (Solidariedade) - 40%

José Queiroz (PDT) - 38%

Certeza do voto (em quem votaria com certeza)

José Queiroz (PDT) - 30%

Rodrigo Pinheiro (PSDB) - 23%

Delegado Lessa (PP) - 14%

Fernando Rodolfo (PL) - 5%

Raffiê Dellon (União Brasil) - 4%

Armandinho (Solidariedade) - 2%

Tonynho Rodrigues (MDB) - 2%

Rosa Amorim (PT) - 1%

Áreas que precisam receber mais atenção do(a) próximo(a) prefeito(a) de Caruaru

Saúde - 72% (total de menções) / 50% (primeira menção)

Educação e creches - 38% (total de menções) / 16% (primeira menção)

Calçamento e recapeamento de ruas e avenidas - 15% (total de menções) / 8% (primeira menção)

Combate às drogas - 9% (total de menções) / 4% (primeira menção)

Guarda municipal e segurança - 9%(total de menções) / 4% (primeira menção)

Emprego e renda - 11% (total de menções) / 4% (primeira menção)

Coleta de lixo e limpeza pública - 6% (total de menções) / 3% (primeira menção)

Trânsito e mobilidade urbana - 4% (total de menções) / 1% (primeira menção)

Assistência aos moradores de rua e vulneráveis - 3% (total de menções) / 1% (primeira menção)

Iluminação pública - 3% (total de menções) / 1% (primeira menção)

Conservação de jardins, praças e parques - 3% (total de menções) / 1% (primeira menção)

Apoio a pessoas com deficiência - 2% (total de menções) / 1% (primeira menção)

Habitação - 2% (total de menções) / 1% (primeira menção)

Esportes e lazer - 1% (total de menções) / (não houve primeira menção)

Transporte público - 2% (total de menções) / (não houve primeira menção)

Cultura - 1% (total de menções) / (não houve primeira menção)

Avaliação das administrações

Caruaru

Rodrigo Pinheiro (PSDB)

Ótima/Boa - 33%

Regular - 36%

Ruim/Péssima - 26%

Não sabe/Não Respondeu - 5%

Pernambuco

Raquel Lyra (PSDB)

Ótima/Boa - 34%

Regular - 38%

Ruim/Péssima - 27%

Não sabe/Não Respondeu - 2%

Brasil

Lula (PT)

Ótima/Boa - 51%

Regular - 25%

Ruim/Péssima - 22%

Não sabe/Não Respondeu - 2%

Aprovação das administrações

Caruaru

Rodrigo Pinheiro (PSDB)

Aprova - 55%

Desaprova - 36%

Não sabe/Não respondeu - 9%

Pernambuco

Raquel Lyra (PSDB)

Aprova - 57%

Desaprova - 39%

Não sabe/Não respondeu - 4%

Brasil

Lula (PT)

Aprova - 68%

Desaprova - 28%

Não sabe/Não respondeu - 4%

___

Margem de erro: 4,1 pontos percentuais para mais ou para menos.

Intervalo de confiança: 95,45%.

*Os percentuais que não totalizam 100% são decorrentes de arredondamento ou de múltiplas alternativas de resposta.

Período do levantamento: 26 a 30 de novembro de 2023, no município de Caruaru.

Fonte: Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (IPESPE).







