Eleitores de Lula no Recife demonstram preferência por João Campos, revela pesquisa

Uma pesquisa realizada pela Atlas/CNN e divulgada nesta sexta-feira (26) aponta que os eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demonstram maior inclinação em apoiar o atual prefeito do Recife, João Campos (PSB), em detrimento do candidato do PT nas eleições municipais.

De acordo com o levantamento, 74,6% dos eleitores que votaram em Lula em 2022 expressam intenção de votar em Campos, enquanto o deputado estadual pelo PT João Paulo conta com 13,7% da preferência entre esse grupo. Dani Portela (PSOL), colega de partido do parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco (Alepe), aparece na sequência, com 7,7%.

No espectro político da direita, a pesquisa identifica que 58% dos recifenses que votaram em Jair Bolsonaro (PL) em 2022 pretendem votar no ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL) neste ano. Machado ocupou cargo no governo Bolsonaro. Logo atrás dele está o próprio prefeito João Campos, com 31,1% de intenção de voto. Tecio Teles (Novo), com 5,4%, e Daniel Coelho (PSD), secretário de Turismo de Pernambuco, com 3,2%, vêm em seguida.

Entre os eleitores de Lula, 2% ainda estão indecisos e 0,2% indicam voto nulo ou branco. Já entre os seguidores de Bolsonaro, as porcentagens se invertem.

A pesquisa Atlas/CNN foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-05351/2024 e entrevistou 827 moradores do Recife através do Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR) entre os dias 18 e 23 de abril. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

