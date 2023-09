Elias Gomes anuncia filiação ao PT

A- A+

Na manhã desta quarta-feira (20), o ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes e do Cabo de Santo Agostinho, Elias Gomes, anunciou a sua filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT), após sair do MDB (Movimento Democrático Brasileiro). Gomes é pré-candidato a prefeito de Jaboatão nas eleições de 2024.

Além do anúncio de filiação, Elias destacou a criação da Federação Brasil da Esperança, com três partidos: PT, PCdoB (Partido Comunista do Brasil) e PV (Partido Verde).

Na manhã de sábado, dia 23, na Faculdade Metropolitana, localizada no bairro de Piedade, será realizada a cerimônia de filiação do ex-prefeito, com a presença da Presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

